Ordu’nun Korgan ilçesinde ilkokul öğrencilerinin tuğla ile selfie çekmesi ilginç bir görüntü ortaya çıkardı.

İHA'nın haberine göre ilçede bir okulda öğretmen tarafından çekilen fotoğraf, sosyal medyada günün en çok paylaşan görseli oldu. Fotoğrafta öğrencilerin tuğlayı cep telefonu gibi tutarak esprili bir şekilde selfie çektiği görülüyor.

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