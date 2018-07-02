Bu yıl ilki gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hafta sonu gerçekleştirildi. Aileler çocuklarıyla beraber dakikalar öncesinden okul bahçelerine gelerek çocuklarının sınavı kaçırmaması için ellerinden geleni yaptı. Eskişehir'de ise bir polis memurunun öğrenciyi sınava yetiştirme anı MOBESE kameralarına yansıdı.

İHA'nın haberine göre, Pazar günü bir öğrenci, YKS için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) önünde görev alan Motosikletli Şahin timinde görevli polis memurunun yanına gelerek sınava yetişemeyeceğini söyleyerek yardım istedi. Bir dakika bile düşünmeyen polis memuru Orhan Ergin, öğrenciyi motosikletine alarak sınava gireceği binaya götürdü. Öğrenci, polis memurunun duyarlı hareketi sonrasında sınavına girebildi.

Motosikletli polisin öğrenciyi sınava yetiştirme anları bölgedeki MOBESE kameralarınca anbean kaydedildi. Polis memurunun hareketi, veliler tarafından alkışlandı.