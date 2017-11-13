Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Bakan Yılmaz'dan 20 bin öğretmen alımı açıklaması

Farklı branşlarda öğretmen olan ancak atama bekleyen binlerce öğretmen, büyük heyecanla öğretmen ataması için yapılacak olan açıklamaları takip ediyor. İnternet üzerinde sık sık "Öğretmen atamaları ne zaman?" aramasını yapan öğretmenler, müjdeli haberi bekliyor. Peki öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? İşte 20 bin öğretmen ataması hakkında gelişmeler...

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz günlerde yeni liseye geçiş sistemi için açıklamalar yapan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, öğretmen alımıyla ilgili sorulan bir soru üzerine atama bekleyen öğretmenleri heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

Bakan Yılmaz, öğretmen ataması ile ilgili yaptığı açıklamada; "20 bine yakın öğretmenin alımı için Şubat'ta bir duyuru yapıyoruz. Muhtemelen Mayıs'ta sınavlarını yaparız, Haziran - Temmuz'da da atamasını gerçekleştiririz. Öğrenci sayısını indiremezsiniz, o halde öğretmen sayısını artırmamız lazım. Öğretmen yaş ortalamamız 40 yaşın altında. Genç olan öğretmenin hizmet içi eğitim ihtiyacı da biraz daha fazla deniyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Biz önümüzdeki yıl 20 bine yakın öğretmen alacağız. Son rakamı Maliye Bakanımız ve Çalışma Bakanımız ile bir araya geleceğiz. 20 bin öğretmen alımı için Şubat'ta duyuru yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Yılmaz'ın yaptığı açıklamanın ardından binlerce öğretmen adayı yapılacak atamaların tarihini beklemeye başladı. Şubat ayında yapılacak duyuruyla birlikte 20 bin öğretmen alımı resmen başlamış olacak.

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