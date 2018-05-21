Tekirdağ'da yoldan çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü 41 yaşındaki Erkan ile yanındaki, kendisi gibi öğretmen olan eşi 37 yaşındaki Fatma Bayhan yaşamını yitirdi. Çiftin çocukları 1 yaşındaki Deniz Bayhan ise kazadan yaralı kurtuldu.



DHA'nın haberine göre kaza, saat 00.30 sıralarında Tekirdağ- İstanbul karayolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Erkan Bayhan yönetimindeki otomobil, yoldan çıkarak devrildi. Kazada hurdaya dönen araçta sıkışan çiftten Fatma Keskin Bayhan ise olay yerinde öldü. Ağır yaralı olarak çıkarılan Erkan Bayhan ise kaldırıldığı Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çiftçin yaralanan oğulları Deniz Bayhan ise aynı hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.



Kazada hayatını kaybeden Fatma Keskin Bayhan'ın Mediha Mehmet Tetikol Ortaokulu'nda Fen ve Teknoloji öğretmeni olduğu, Erkan Bayhan'ın ise Tekirdağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi rehber öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.





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