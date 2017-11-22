Öğretmenler Günü mesajları (SMS, WhatsApp) - Öğretmenler Günü sözleri

Milyonlarca öğrencinin ve öğretmenin büyük heyecanla beklediği Öğretmenler Günü için geri sayım başladı. Yurt genelinde eğitim kurumlarında yapılacak etkinliklerle kutlanacak olan Öğretmenler Günü için bekleyiş devam ediyor. Öğrenciler de öğretmenlerinin Öğretmenler Günü'nü tebrik etmek için öğretmenlerine mesajlar göndermek istiyor. İnternet üzerinde "Öğretmenler Günü mesajları" ve "Öğretmenler Günü sözleri" aramasını yapan öğrenciler, en güzel mesajlara ulaşmak istiyor. İşte öğretmenlerinize gönderebileceğiniz en güzel Öğretmenler Günü mesajları ve Öğretmenler Günü sözleri...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde, öğrenciler şimdiden Öğretmenler Günü mesajları için arama yapmaya başladı. Öğretmenler Günü'nde öğretmeninin bu özel gününü kutlamak isteyen öğrenciler, en güzel Öğretmenler Günü mesajını göndermek istiyor. İşte Öğretmenler Günü mesajları

● Sen bahçemde tek gül, kalbimde tek cansın. Sen sevdiren öğretensin öğretmenler gününüz kutlu olsun canım öğretmenim.

● Biricik öğretmenim canım öğretmenim iyiki varsın iyiki benimlesin. Sağol varol öğretmenler günün kutlu olsun.

● Tüm bildiklerini bize öğrettin, millete faydalı bireyler ettin, kalemi kılıçtan çok keskinlettin, çareler ürettin sen öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

● Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

● Okumayı yazmayı hızlı düzgün saymayı her an dürüst olmayı sen öğrettin öğretmenim...

● Sevgiyle, bilgiyle yoğurdun bizi, bu azimle aştık cahillik denizini, barışın güvercini, doğruluk hazinesi, inan ki sensin, can öğretmenim...

● Öğretmenim, bu mutlu ve özel gününüzde size sağlık ve mutluluklar diler, ellerinizden öperim

● Canım öğretmenim, bu özel gününüzde sizlere sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler dilerim.

● Sen bir ışık yolusun. Bizi hep aydınlatan bir bilgi kaynağısın türlü şeyler anlatan. Avukat, doktor, hâkim, hepsi senin eserin bu ülke, bu insanlar senindir öğretmenim. Her öğretmenler gününde, sevinçle çarpar kalbim. Gösterdi tüm gücünü sevgili öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

● Siz öğretmenler "sevgi elçileri"siniz. Sınıfta yaşama sevinci, toplumda huzur, ülkede barış, meslektaşları arasında demokratlığın simgesisiniz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

● Öğretmenim bilir misin seni nasıl sevdiğimi? Sorsan bana nerde yerin gösteririm ben kalbimi. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

● Bir gün dersem ki ben öğretmenim sen güneş kadar uzakta bile olsan her bakışımda gülümseyişini görürüm ışıksız açmazmış çiçek, gelmezmiş bahar inan seninle her mevsim bahar öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

● Öğretmenim bilir misin seni nasıl sevdiğimi? Sorsan bana nerde yerin gösteririm ben kalbimi. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

● Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınız için yol açtı. Gerçek zaferi siz, öğretmenler kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan kuşkum yoktur. Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz. Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

● Herkesin kendine göre bir zevki vardır. Kimi bahçe ile meşgul olmak, güzel çiçekler yetiştirmek ister. Bazı insanlar da adam yetiştirmekten hoşlanır. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ SÖZLERİ

● Öğretmen, taze ruhları işleyen ustadır. Nesiller yaratır; ülkeler değil, gönüller fetheder. (Arif Hikmet Par)

● Öğretmen kandile benzer. Kendini tüketerek başkalarına ışık verir. (Rufini)

● Dünyada her şeye bir değer biçilir. Ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Onun eseri hem her şeydir ve hem de hiçbir şeydir. (Socrates)

● Herkesi aydınlatmak isteyen öğretmenler, mum gibi erimeğe razı olmalıdır. (Cenap Şahabettin)

● İyi bir öğretmen, kendini yavaş yavaş gereksiz yapabilen biridir. (T. J. Carruthers)

● Dünyada işlenmesi güç üç şey vardır: Elmas, çelik, insan ruhu. (Benjamin Franklin)

● Bana bir harf öğretenin kölesi olurum. (Hz.Ali)

● Öğretmen nasılsa sınıf da öyledir. (Alman atasözü)

● Heykeltıraş mermere ne ise, öğretmen de çocuğa odur. (Atasözü)

● Yeryüzünde öğretmenlikten başka onurlu bir meslek tanımıyorum. (Diyojen)

● Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

● Dünyanın her yanında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve en değerli varlığıdır.

● Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir.

● Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir.

● Öğretmen, geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur.

● Toplumların uygarlık düzeyi, öğretmene verdiği değerle ölçülür.

● Geleceğin güvencesi eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ATATÜRK SÖZLERİ

Yeni nesil en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır. (Atatürk)

Benim asıl anlatılacak yanım öğretmenliğimdir. Topluma, milletime ben, öğretmenlik yapabiliyorsam, beni onunla anlatın. Yoksa kazandığım zaferler, yaptığım öteki işlerle beni anlatmanız pek önemli değildir. (Atatürk)

Toplumun düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmenlerdir. (Atatürk)

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. (Atatürk)

Öğretmenler! Sarsılmaz imanla sizi izleyeceğiz ve karşılaştığınız bütün engelleri kaldıracağız. (Atatürk)

Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır. (Atatürk)

Dünyanın her yerinde öğretmenler, toplumun en fedakar ve saygıdeğer insanlarıdır. (Atatürk)

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Öğretmenler Günü mesajları

Öğretmenler Günü sözleri