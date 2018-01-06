Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği Spor Söyleşileri programına bu hafta Oğuz Çetin katıldı. Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde spor gündemini ve gençlerin sorularını yanıtlayan Oğuz Çetin önemli açıklamalarda bulundu.

Türk futbolu üzerine öğrencilerle söyleşi yapan Oğuz Çetin, bir öğrencinin "Siz ve Fatih Terim İmparator olarak anılıyorsunuz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz" sorusuna şöyle cevap verdi:

"İmparator mu? İmparator dediğiniz kişi topluma örnek olması gereken kişilerdir. Birine kafa atıp, mekan basıp, ağzından küfür eksik olmayan insanlara farklı bir şekilde ifade de bulunmalıyız."

Bir diğer öğrencinin Arda Turan ve Cenk Tosun ile ilgili sorusuna ise Çetin, "Bu dönemin futbolcuları çok büyük paralar kazanıyor. Bizim zamanınızdaki paraya oranla 50 kat daha büyük para kazanıyorlar. Ama bizim zamanımıza baktığımda kalitenin daha aşağıda olduğunu görüyorum. Eğer bu dönemde bazı futbolcular böyle büyük paralar kazanıyorsa bizim alacağımız paraların rakamlarını düşünemiyorum" dedi.

Oğuz Çetin

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