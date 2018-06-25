OHAL ve bedelli askerlik konuları dünkü seçimin ardından merak edilen konuların başında geliyor. İki konuda da ilk açıklamayı yapan isim Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ oldu. Bedelli askerlik için "Parlamento muhtemeldir ki 1 Ekim'e kadar ara verecek. Bedelli askerlikle ilgili konu ekimden sonra gündeme gelir" diyen Bozdağ'ın OHAL açıklaması ise şöyle:

OHAL NE ZAMAN KALKACAK?

Bozdağ, OHAL'in kaldırılması hakkında ise "İrade çok açık, OHAL'in kaldırılması iradesi var ve bu iradenin çerçevesi, zamanı belirlenecek, ona göre adım atacağız" dedi.

OHAL NEDİR?

OHAL (Olağanüstü Hal), devletler tarafından doğal afet, terör, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik kriz, kamu düzeninin ciddi oranda bozulması, yayın şiddet olayları gibi durumlarda ilan edilen ve sıkıyönetim kurallarının zorunlu olarak uygulanmasını mümkün kılan durumdur.

Olağanüstü hal durumlarında belirli yaş aralıklarındaki kişiler için çalışma zorunluluğu, gerektiği durumlarda para veya mal yükümlülüğüne el koyma gibi kararlar alınabilir.

Yakın tarihte Amerika Birleşik Devletleri ve birçok ABD eyaletinde, Kanada'da, Fransa'da, Filipinler'de, Kırım Ukrayna'da, Myanmar'da, Venezuela'da ve Türkiye'de olağanüstü hal durumları belirli sürelerle uygulanmış ve uygulanmaya devam etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti'nde olağanüstü hal 4 biçimde bulunmaktadır; sıkıyönetim, olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hali olarak 1982 anayasasının 119-122 maddelerinde yer almaktadır.

Türkiye'de 2016 yılının Temmuz ayında gerçekleşen "15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi" bastırıldıktan sonra, kamu düzeninin yeniden kontrol altına alınması, askeri düzenin eski haline getirilmesi ve vatandaşların huzur/refaha ulaştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 21 Temmuz 2016 saat 01:00 itibariyle 346 kabul oyuyla 3 aylık olağanüstü hal ilan edilmiştir.

Türkiye'de ilan edilen 3 ay süreli olağanüstü hal, halen devam etmektedir.