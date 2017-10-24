Öksürüğünüzün şekli hastalığınızı ele veriyor!

Hastaları en sık hastaneye götüren şikayetlerden olan öksürük, aslında pek de önemsenmez. Önemsiz gibi gözüken genellikle bireysel olarak çözmeye çalışılan öksürük altında oldukça büyük ve geniş bir hastalık yelpazesi barındırabilir. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğçe Hürkal üç haftadan fazla süren öksürüğün dikkate alınmasını vurguladı.
ÖKSÜRÜĞÜN YARARLARI DA VAR
Üç haftadan daha uzun süren öksürük mutlaka dikkate alınmalıdır. Altında bulaşıcı olan tüberkülozu, ölümcül seyreden akciğer kanserini, sık görülen ve yaşam kalitesini bozan GER (gasrto-özafagiel reflü), ölüm riski yüksek ve sık görülen kalp yetmezliği ve pulmoner emboliyi, zamanında tedavi edilmezse geri dönüş şansı zorlaşan astım ve KOAH’ı barındırabilir. Öksürük, yabancı maddelerin alt solunum yollarına oturmasını ve bronş, akciğer sekresyonlarının birikmesini önleyen bir savunma mekanizmasıdır. Öksürük beklenen amacı sağladığı zaman etkili ve yararlıdır.
SİGARA ÖKSÜRÜĞÜNÜ ÖNEMSEYİN
Sigara içen kişiler öksürüklerini genellikle ‘sigara öksürüğü’ olarak tanımlıyor ve pek önemsemiyorlar. Ancak bu kişilerde uzayan öksürüklerde tümör olasılığını da göz önüne alarak radyolojik tetkik yapılması gereklidir. Kronik öksürüğün sistematik olarak değerlendirilmesi hastanın öykü, fizik muayene ve laboratuvar (allerji testi, solunum fonksiyon testi, uyku testi, endoskopi vs..) tetkiklerini kapsar. Öksürük değişik anatomik lokalizasyonlarda bulunan birçok hastalığın yol açtığı bir semptom olduğundan, sistematik yaklaşımla öksürüğün akciğer ve akciğer dışı nedenleri yüzde 88-100 oranında saptanabilir ve yüzde 100'e yakın etkin tedavi verilebilir.
UZAMIŞ ÖKSÜRÜK CİDDİ MALİ YÜK
ABD’de öksürük tedavisinin yıllık maliyeti 1 milyar ABD dolarından fazladır. Kronik öksürük ekseriya birden fazla (yüzde 18-62 hastada) nedenden oluşur. Hastaların yüzde 42'sinde üç neden (PNAS, astıma ve GÖR) birlikte görülür. Tedavide bu durum dikkate alınmalıdır. Uzamış öksürük, sık hastane ziyareti, uzun süreli ilaç kullanımı, kalitesiz yaşam ve ciddi iş gücü kaybı demektir.
BAL, ZENCEFİL ÖKSÜRÜĞÜ TEDAVİ EDER Mİ?
Halk arasında uzayan öksürüklerde kullanılan bal ve zencefil karışımı bazen öksürüğü yumuşatabiliyor ve balgamın daha kolay çıkmasını sağlıyor. Ancak bu tür yöntemler altında yatan hastalığı tedavi etmiyor. Bu yüzden bu tür karışımlara mucizevî anlamlar yüklemek de doğru değil. En iyi balgam söktürücünün bol su içmek olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla öksürük sorunu yaşandığında gün boyunca en az 2 litre su içilmesinin ihmal edilmemesi gerekiyor.
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