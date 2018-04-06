Hülya Avşar'ın bu haftaki konuğu; Usta oyuncu Oktay Kaynarca. Hülya Avşar’ın “Sert adam rolleri neden daha çok sana teklif ediliyor” sorusuna Oktay Kaynarca, bu tarz rollerin üstüne yapışmaması için yarışma sunuculuğu yaptığını söyledi. “Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz”’da canlandırdığı Hızır Çakırbeyli karakterinin de Kurtlar Vadisi dizisindeki Süleyman Çakır gibi toplumsal bir harekete dönüşeceğini söyledi. Oktay Kaynarca’nın konuk olduğu “Bir Hülya Avşar Sohbeti” cuma akşamı saat 00:15’te...
OKTAY KAYNARCA KİMDİR?
Oktay Kaynarca 27 Ocak 1965 tarihinde Malatya'da doğrmuştur. Türk oyuncu Oktay Kaynarca, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı Yüksek Lisans Bölümü mezunudur. Ayrıca oyuncunun memleketi Hekimhan'da Oktay Kaynarca isminde bir de cadde vardır.
Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965 Malatya doğumludur. Çocukluğunun bir dönemi Berlin'de geçti. Konservatuvara girmeden önce Ege Tiyatrosu'nda Turgut Özakman'ın "Duvarların Ötesi"nde adlı oyununda oynadı. Ardından birkaç çocuk oyununda yer aldı. Konservatuvar zamanında TRT için "Gençler Dizisi"nde oynadı.
İlk profesyonel oyunculuğunu Ali Atik, Ayşegül Atik'le bir çocuk oyununda yaptı ve ilk parasını kazandı. İlk oyunu bir müzikal idi. Konservatuvardan mezun olduğu 1991 yılında Tiyatro Stüdyosu'nda "Kan Kardeşleri" (Blood BrOthers) adlı müzikalde Zuhal Olcay, Haluk Bilginer, Celal Perk, Jülide Kural, Derya Alabora ve Ahmet Levendoğlu ile beraber oynadı. Sonra yine aynı tiyatroda 1993-1994 sezonunda "Derin Bir Soluk Al" oyununu oynadı ve tiyatro hayatını noktaladı. Bu oyunla Avni Dilligil "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü"nü aldı. 2003 yılında başlayan Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Süleyman Çakır rolüyle ünlendi. 2008 yılında yayına giren Adanalı dizisinde "Adanalı Yavuz" rolünü, 2011 yılında yayına giren Nuri dizisinde Nuri karakterini oynamıştır. Ayrıca 2015 yılında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine başlamıştır.
Sinema ve TV Filmleri
|Sinema ve TV Filmleri
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Notlar
|1990
|Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni
|Tarcan
|Yardımcı Karakter
|1994
|Yengeç Sepeti
|-
|Yardımcı Karakter
|1995
|Bir Kadının Anatomisi
|-
|Yardımcı Karakter
|1999
|Can Dostum
|Murat
|Başrol Oyuncusu
|2000
|Yarın Geç Olmayacak
|-
|Başrol Oyuncusu / Yapımcı
|2001
|Deli Yürek: Bumerang Cehennemi
|Cemal
|Yardımcı Karakter
|2002
|Abdülhamit Düşerken
|Hüseyin Cahit
|Yardımcı Karakter
|2004
|Kalbin zamanı
|Akfar
|Başrol Oyuncusu
|2007
|Beynelmilel
|Binbaşı
|Yardımcı Karakter
|Sıfır Dediğimde
|Oğuz
|Başrol Oyuncusu
|Sis Ve Gece
|Naci
|Yardımcı Karakter
|2008
|Alia
|Hasan Sabri-Emniyet Amiri
|Başrol Oyuncusu / Yapımcı
|Hoşçakal Güzin
|Özkan
|Başrol Oyuncusu
|2011
|Çanakkale Ruhu
|-
|Başrol Oyuncusu
|TV Dizileri
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Notlar
|1989
|Gençler
|Cem
|Başrol Oyuncusu
|1999
|Köstebek
|Tolga Verel
|Başrol Oyuncusu / Yapımcı
|The Sopranos
|-
|Türkçe Seslendirme
|2001
|Yeditepe İstanbul
|Ferhan
|Başrol Oyuncusu
|Tek Celse
|Özgür
|Başrol Oyuncusu
|2002
|Bayanlar Baylar
|Melih
|Başrol Oyuncusu
|Lahmacun ve Pizza
|Cemşit
|Başrol Oyuncusu
|2003
|Esir şehrin insanları
|Üsteğmen Mehmet Ali
|Yardımcı Karakter
|2003-2004
|Kurtlar Vadisi
|Süleyman Çakır
|Başrol Oyuncusu
|2004
|Aşkımızda Ölüm Var
|Sinan
|Başrol Oyuncusu
|Adı Aşk Olsun
|Kendisi
|Yapımcı
|2006
|İlk Aşkım
|Murat Gürsoy
|Başrol Oyuncusu
|2007
|Geniş Zamanlar
|Başkan Tarık Sayar
|Başrol Oyuncusu
|2007-2008
|Kuzey Rüzgarı
|Poyraz Akdağ
|Başrol Oyuncusu
|2008
|Kardelen
|Levent
|Başrol Oyuncusu
|Kırmızı Işık
|Sunucu
|Yardımcı Karakter
|Sen Harikasın
|Kendisi
|Konuk Oyuncu
|2008-2010
|Adanalı
|Yavuz Dikkaya (Adanalı)
|Başrol Oyuncusu
|2010
|Yahşi Cazibe
|Yavuz Dikkaya (Adanalı)
|Konuk Oyuncu 16.Bölüm
|2009
|Bahar Dalları
|Komiser
|Yardımcı Karakter
|2011
|Nuri
|Nuri
|Başrol Oyuncusu
|2011-2012
|Sakarya Fırat
|Deli Mevlüt (Cehennem Binbaşı)
|Yardımcı Karakter
|2012
|Ustura Kemal
|Ustura Kemal
|Başrol Oyuncusu
|2013
|İnadına Yaşamak
|Emir Atasoylu
|Başrol Oyuncusu
|2014
|Kardeş Payı
|-
|Konuk Oyuncu 22.Bölüm (Sezon Finali)
|2015-
|Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
|Hızır Çakırbeyli
|Başrol Oyuncusu
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