Hülya Avşar'ın bu haftaki konuğu; Usta oyuncu Oktay Kaynarca. Hülya Avşar’ın “Sert adam rolleri neden daha çok sana teklif ediliyor” sorusuna Oktay Kaynarca, bu tarz rollerin üstüne yapışmaması için yarışma sunuculuğu yaptığını söyledi. “Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz”’da canlandırdığı Hızır Çakırbeyli karakterinin de Kurtlar Vadisi dizisindeki Süleyman Çakır gibi toplumsal bir harekete dönüşeceğini söyledi. Oktay Kaynarca’nın konuk olduğu “Bir Hülya Avşar Sohbeti” cuma akşamı saat 00:15’te...

OKTAY KAYNARCA KİMDİR?

Oktay Kaynarca 27 Ocak 1965 tarihinde Malatya'da doğrmuştur. Türk oyuncu Oktay Kaynarca, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı Yüksek Lisans Bölümü mezunudur. Ayrıca oyuncunun memleketi Hekimhan'da Oktay Kaynarca isminde bir de cadde vardır.

Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965 Malatya doğumludur. Çocukluğunun bir dönemi Berlin'de geçti. Konservatuvara girmeden önce Ege Tiyatrosu'nda Turgut Özakman'ın "Duvarların Ötesi"nde adlı oyununda oynadı. Ardından birkaç çocuk oyununda yer aldı. Konservatuvar zamanında TRT için "Gençler Dizisi"nde oynadı.

İlk profesyonel oyunculuğunu Ali Atik, Ayşegül Atik'le bir çocuk oyununda yaptı ve ilk parasını kazandı. İlk oyunu bir müzikal idi. Konservatuvardan mezun olduğu 1991 yılında Tiyatro Stüdyosu'nda "Kan Kardeşleri" (Blood BrOthers) adlı müzikalde Zuhal Olcay, Haluk Bilginer, Celal Perk, Jülide Kural, Derya Alabora ve Ahmet Levendoğlu ile beraber oynadı. Sonra yine aynı tiyatroda 1993-1994 sezonunda "Derin Bir Soluk Al" oyununu oynadı ve tiyatro hayatını noktaladı. Bu oyunla Avni Dilligil "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü"nü aldı. 2003 yılında başlayan Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Süleyman Çakır rolüyle ünlendi. 2008 yılında yayına giren Adanalı dizisinde "Adanalı Yavuz" rolünü, 2011 yılında yayına giren Nuri dizisinde Nuri karakterini oynamıştır. Ayrıca 2015 yılında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine başlamıştır.

Sinema ve TV Filmleri

Sinema ve TV Filmleri Yıl Başlık Rolü Notlar 1990 Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni Tarcan Yardımcı Karakter 1994 Yengeç Sepeti - Yardımcı Karakter 1995 Bir Kadının Anatomisi - Yardımcı Karakter 1999 Can Dostum Murat Başrol Oyuncusu 2000 Yarın Geç Olmayacak - Başrol Oyuncusu / Yapımcı 2001 Deli Yürek: Bumerang Cehennemi Cemal Yardımcı Karakter 2002 Abdülhamit Düşerken Hüseyin Cahit Yardımcı Karakter 2004 Kalbin zamanı Akfar Başrol Oyuncusu 2007 Beynelmilel Binbaşı Yardımcı Karakter Sıfır Dediğimde Oğuz Başrol Oyuncusu Sis Ve Gece Naci Yardımcı Karakter 2008 Alia Hasan Sabri-Emniyet Amiri Başrol Oyuncusu / Yapımcı Hoşçakal Güzin Özkan Başrol Oyuncusu 2011 Çanakkale Ruhu - Başrol Oyuncusu

TV Dizileri

TV Dizileri Yıl Başlık Rolü Notlar 1989 Gençler Cem Başrol Oyuncusu 1999 Köstebek Tolga Verel Başrol Oyuncusu / Yapımcı The Sopranos - Türkçe Seslendirme 2001 Yeditepe İstanbul Ferhan Başrol Oyuncusu Tek Celse Özgür Başrol Oyuncusu 2002 Bayanlar Baylar Melih Başrol Oyuncusu Lahmacun ve Pizza Cemşit Başrol Oyuncusu 2003 Esir şehrin insanları Üsteğmen Mehmet Ali Yardımcı Karakter 2003-2004 Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır Başrol Oyuncusu 2004 Aşkımızda Ölüm Var Sinan Başrol Oyuncusu Adı Aşk Olsun Kendisi Yapımcı 2006 İlk Aşkım Murat Gürsoy Başrol Oyuncusu 2007 Geniş Zamanlar Başkan Tarık Sayar Başrol Oyuncusu 2007-2008 Kuzey Rüzgarı Poyraz Akdağ Başrol Oyuncusu 2008 Kardelen Levent Başrol Oyuncusu Kırmızı Işık Sunucu Yardımcı Karakter Sen Harikasın Kendisi Konuk Oyuncu 2008-2010 Adanalı Yavuz Dikkaya (Adanalı) Başrol Oyuncusu 2010 Yahşi Cazibe Yavuz Dikkaya (Adanalı) Konuk Oyuncu 16.Bölüm 2009 Bahar Dalları Komiser Yardımcı Karakter 2011 Nuri Nuri Başrol Oyuncusu 2011-2012 Sakarya Fırat Deli Mevlüt (Cehennem Binbaşı) Yardımcı Karakter 2012 Ustura Kemal Ustura Kemal Başrol Oyuncusu 2013 İnadına Yaşamak Emir Atasoylu Başrol Oyuncusu 2014 Kardeş Payı - Konuk Oyuncu 22.Bölüm (Sezon Finali) 2015- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hızır Çakırbeyli Başrol Oyuncusu

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