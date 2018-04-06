SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Oktay Kaynarca
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Oktay Kaynarca kimdir? Hülya Avşar'ın konuğu olan Oktay Kaynarca kaç yaşında?

Oktay Kaynarca bu gece Bir Hülya Avşar Sohbeti programının konuğu olacak. Oktay Kaynarca, Hülya Avşar'ın sorularını yanıtlayacak. Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca kimdir? Kaç yaşındadır? İşte ayrıntılar...

06.04.2018 - 14:10 | Güncelleme:

Hülya Avşar'ın bu haftaki konuğu; Usta oyuncu Oktay Kaynarca. Hülya Avşar’ın “Sert adam rolleri neden daha çok sana teklif ediliyor” sorusuna Oktay Kaynarca, bu tarz rollerin üstüne yapışmaması için yarışma sunuculuğu yaptığını söyledi. “Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz”’da canlandırdığı Hızır Çakırbeyli karakterinin de Kurtlar Vadisi dizisindeki Süleyman Çakır gibi toplumsal bir harekete dönüşeceğini söyledi.  Oktay Kaynarca’nın konuk olduğu “Bir Hülya Avşar Sohbeti” cuma akşamı saat 00:15’te...

OKTAY KAYNARCA KİMDİR?

Oktay Kaynarca 27 Ocak 1965 tarihinde Malatya'da doğrmuştur.  Türk oyuncu Oktay Kaynarca, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı Yüksek Lisans Bölümü mezunudur. Ayrıca oyuncunun memleketi Hekimhan'da Oktay Kaynarca isminde bir de cadde vardır.

Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965 Malatya doğumludur. Çocukluğunun bir dönemi Berlin'de geçti. Konservatuvara girmeden önce Ege Tiyatrosu'nda Turgut Özakman'ın "Duvarların Ötesi"nde adlı oyununda oynadı. Ardından birkaç çocuk oyununda yer aldı. Konservatuvar zamanında TRT için "Gençler Dizisi"nde oynadı.

İlk profesyonel oyunculuğunu Ali Atik, Ayşegül Atik'le bir çocuk oyununda yaptı ve ilk parasını kazandı. İlk oyunu bir müzikal idi. Konservatuvardan mezun olduğu 1991 yılında Tiyatro Stüdyosu'nda "Kan Kardeşleri" (Blood BrOthers) adlı müzikalde Zuhal Olcay, Haluk Bilginer, Celal Perk, Jülide Kural, Derya Alabora ve Ahmet Levendoğlu ile beraber oynadı. Sonra yine aynı tiyatroda 1993-1994 sezonunda "Derin Bir Soluk Al" oyununu oynadı ve tiyatro hayatını noktaladı. Bu oyunla Avni Dilligil "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü"nü aldı. 2003 yılında başlayan Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Süleyman Çakır rolüyle ünlendi. 2008 yılında yayına giren Adanalı dizisinde "Adanalı Yavuz" rolünü, 2011 yılında yayına giren Nuri dizisinde Nuri karakterini oynamıştır. Ayrıca 2015 yılında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine başlamıştır.

Sinema ve TV Filmleri

Sinema ve TV Filmleri
Yıl Başlık Rolü Notlar
1990 Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni Tarcan Yardımcı Karakter
1994 Yengeç Sepeti - Yardımcı Karakter
1995 Bir Kadının Anatomisi - Yardımcı Karakter
1999 Can Dostum Murat Başrol Oyuncusu
2000 Yarın Geç Olmayacak - Başrol Oyuncusu / Yapımcı
2001 Deli Yürek: Bumerang Cehennemi Cemal Yardımcı Karakter
2002 Abdülhamit Düşerken Hüseyin Cahit Yardımcı Karakter
2004 Kalbin zamanı Akfar Başrol Oyuncusu
2007 Beynelmilel Binbaşı Yardımcı Karakter
Sıfır Dediğimde Oğuz Başrol Oyuncusu
Sis Ve Gece Naci Yardımcı Karakter
2008 Alia Hasan Sabri-Emniyet Amiri Başrol Oyuncusu / Yapımcı
Hoşçakal Güzin Özkan Başrol Oyuncusu
2011 Çanakkale Ruhu - Başrol Oyuncusu

TV Dizileri

TV Dizileri
Yıl Başlık Rolü Notlar
1989 Gençler Cem Başrol Oyuncusu
1999 Köstebek Tolga Verel Başrol Oyuncusu / Yapımcı
The Sopranos - Türkçe Seslendirme
2001 Yeditepe İstanbul Ferhan Başrol Oyuncusu
Tek Celse Özgür Başrol Oyuncusu
2002 Bayanlar Baylar Melih Başrol Oyuncusu
Lahmacun ve Pizza Cemşit Başrol Oyuncusu
2003 Esir şehrin insanları Üsteğmen Mehmet Ali Yardımcı Karakter
2003-2004 Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır Başrol Oyuncusu
2004 Aşkımızda Ölüm Var Sinan Başrol Oyuncusu
Adı Aşk Olsun Kendisi Yapımcı
2006 İlk Aşkım Murat Gürsoy Başrol Oyuncusu
2007 Geniş Zamanlar Başkan Tarık Sayar Başrol Oyuncusu
2007-2008 Kuzey Rüzgarı Poyraz Akdağ Başrol Oyuncusu
2008 Kardelen Levent Başrol Oyuncusu
Kırmızı Işık Sunucu Yardımcı Karakter
Sen Harikasın Kendisi Konuk Oyuncu
2008-2010 Adanalı Yavuz Dikkaya (Adanalı) Başrol Oyuncusu
2010 Yahşi Cazibe Yavuz Dikkaya (Adanalı) Konuk Oyuncu 16.Bölüm
2009 Bahar Dalları Komiser Yardımcı Karakter
2011 Nuri Nuri Başrol Oyuncusu
2011-2012 Sakarya Fırat Deli Mevlüt (Cehennem Binbaşı) Yardımcı Karakter
2012 Ustura Kemal Ustura Kemal Başrol Oyuncusu
2013 İnadına Yaşamak Emir Atasoylu Başrol Oyuncusu
2014 Kardeş Payı - Konuk Oyuncu 22.Bölüm (Sezon Finali)
2015- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hızır Çakırbeyli Başrol Oyuncusu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER

Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.