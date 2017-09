Okul başarısını düşüren 10 sinsi tehlike!

Kırtasiye, kitap, kıyafet, kayıt derken çocuğu okula başlayacak ailelerde eylül ayıyla birlikte koşuşturmaca da başladı. Anne babalar çocuklarının okula mutlu bir başlangıç yapması ve derslerinde başarılı olması için hemen her ayrıntıyı düşünüyor, ellerinden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyor. Ancak pek çok ailenin ne yazık ki çocukların okul öncesi genel sağlık muayenesinden geçirilmesi gerektiği konusunda bilgisi yok!

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihan Korkmaz, “Sonbahar zaten mikropların üremesi için çok hassas bir dönem. Isı değişimleri nedeniyle vücut direnci düşüp gribal enfeksiyonlar ortaya çıkabildiği gibi, bazı sinsi hastalıklar var ki, çocukta ciddi bir belirti ortaya çıkarmadığından ancak muayenede tespit edilebiliyor; üstelik bu hastalıklar okul başarısını yakından ilgilendiriyor” diyor.

Dr. Neslihan Korkmaz, okul öncesi ihmal edilmemesi gereken 10 muayeneyi anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

• Kansızlık



Ülkemizde her 100 çocuktan 40'ında görülen kansızlık; tedavi edilmediğinde çocukta gelişme geriliği, fizik ve matematik zekasında azalma gibi birçok soruna yol açabiliyor, beyne giden oksijenin azalmasından dolayı okul başarısını olumsuz etkiliyor. Kansızlık sorunu olan çocuğunuza yumurta, kırmızı et, yeşil yapraklı sebze ve tahıl gibi demir içeren besinlerle, günde 1 tatlı kaşığını aşmamak kaydıyla pekmez vererek doğal takviyede bulunabilirsiniz. Çocuk beslenmesinde, demiri kesici etkisinden dolayı çayın yeri bulunmuyor.



• Alerji



Sonbahar alerji mevsimi. Çocuğunuzun alerjisi varsa okul öncesi çocuk alerji uzmanına götürerek tedavisini düzene koymak çok önemli. Aksi halde alerji, çocukta burun tıkanıklığı, üst ve alt solunum yolu problemlerine neden olarak okuldan uzun süre uzak kalmasına yol açabilir. Okulda konsantrasyon eksikliği sorunları yaşamasına neden olabilir. Çocuğunuzun bildiğiniz bir alerjisi yoksa ancak devamlı burun akıntısı, burun tıkanıklığı, öksürük, döküntü gibi sorunları oluyorsa alerjiden şüphelenerek mutlaka çocuk alerji uzmanına götürün.



• Dikkat eksikliği ve hiperaktivite



Dikkat eksikliği ve hiperaktivite okuldaki en önemli problemlerden biri. Aileler, çocuklarında; bir şeye yeterince konsantre olmaması, çabuk sıkılması, öğrenme güçlüğü, devamlı hareket halinde olması, odaya girdiğinde her şeyi karıştırması gibi belirtiler varsa mutlaka uzmana başvurarak tedbir almalı. Çünkü aksi halde, okul uyumları az oluyor. Ancak basit tedavilerle çok başarılı çocuklar oluyorlar.





• Görme bozukluğu



Çocuklarda görme bozukluğu sorunu fark edilmeyerek sadece göz muayenesinde ortaya çıkabiliyor. İyi göremeyen bir çocukta öğrenme bozukluğu kaçınılmaz. Bu nedenle okul öncesinde mutlaka göz hekimine götürüp muayene ettirmenizde fayda var.



• D vitamini yetersizliği



Dr. Neslihan Korkmaz “D vitamini eksikliği çocuklarda başta kemik ağrıları, büyüme geriliği, sık enfeksiyon hatta kanser gibi pek çok soruna neden olabilirken, okul başarısını da olumsuz etkileyebiliyor. Okul öncesi çocuğunuzun D vitamini seviyelerini tespit ettirmeniz çok önemli” diyor. Öte yandan çocuğunuzun kilosu ve boyunda fazlalık ya da eksiklik varsa mutlaka bunların da nedenleri araştırılmalı, altta yatan ciddi bir neden varsa tedavi edilmeli.



• İşitme problemi



Çocuğunuzun işitmesinde hiçbir sorun olmadığını düşünürken aslında yanılıyor olabilirsiniz. Çocuğunuz her seslenmenize cevap vermiyorsa, televizyonu yüksek sesle dinliyor ve yüksek sesle konuşuyorsa mutlaka bir kulak, burun ve boğaz hekimine götürerek kontrol ettirin. Aksi halde okulda duyma problemi nedeniyle derslerinde başarısı doğrudan etkilenebilir hatta okuldan soğumaya kadar varabilir.



• Geniz eti ve uyku apnesi



Gece uykuda sık uyanma ve horlama geniz eti ve uyku apne probleminin habercisi olabilir. Geniz eti olması gerekenden büyükse çocukta solunum sıkıntısı ve beyne giden oksijenin azalması gibi sorunlara yol açabilir. Uyku apnesi de öğrenme ve konsantrasyon bozukluğu, yorgunluk, obezite ve dikkat eksikliğine yol açacağından, okul başarısını da etkileyecektir. Bu nedenle çocuğunuzu iyi gözlemlemeli, bu belirtiler varsa mutlaka kulak, burun ve boğaz hekimine götürerek tedavisi ettirmelisiniz.

• Diş ve diş eti problemi



Okul öncesi diş sağlığını kesinlikle ihmal etmemek ‘nasılsa yeni dişleri çıkacak’ diyerek olası bir sorunu göz ardı etmemek gerekiyor. Diş çürükleri, yüz bölgesi enfeksiyonlarının en önemli nedenlerinden biri. Okul öncesi çocuğunuzu mutlaka diş hekimine götürerek genel kontrolünü yaptırın. Gerekirse florlama da, diş çürüklerini engellemek açısından faydalı.



• Kalpte ritim bozukluğu



Ülkemizde ne yazık ki pek çok aile, sorun yaşanmadan çocuklarını kalp muayenesine götürmeyi aklına bile getirmiyor. Oysa çocukların okulla beraber genelde aktif sporları da başlıyor. Özellikle lisanslı spora başlamadan önce muhakkak bir çocuk kardiyoloğuna görülmeleri gerekiyor. Bazı ritim bozuklukları spor sırasında büyük tehlike oluşturuyor.



• Düztaban



Dr. Neslihan Korkmaz, “Çocukların okul öncesi düztaban olup olmadığını belirlemek çok önemli. Çünkü tüm gün koşturan çocukta düztaban varsa gece bacak ağrıları çok olacaktır, çocuk okula gitmeyi bile istemeyecektir. Eğer sorun varsa tedavisine başlanıp ona uygun ayakkabı kullanılmalı. Ayrıca çocuğunuzun eksik aşıları olup olmadığını da mutlaka gözden geçirin ve eğer eksik aşıları varsa mutlaka yaptırın” diyor.