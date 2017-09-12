Farklı asayiş olaylarının ardından ilkokul bahçesinde silahlı çatışmayla tekrar gündeme gelen okul servisleriyle ilgili, şimdi de ücret tartışması başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) 7 Eylül’deki toplantısında gündeme gelen öğrenci servis ücretlerinin yeni fiyat tarifesi 8 Eylül Cumartesi günü açıklandı. Yüzde 12.7 zam yapılan İstanbul’da en uzun mesafe olan 23-25 km, 420 liradan 475 liraya çıkarıldı.

Yeni fiyatlar ve servis kayıtları, tartışmaları da beraberinde getirdi. Ücrete itiraz eden veliler ile firmaların talepleri arasındaki uyumazlığı meslek odalarına sorduk.

‘HAKEM HEYETİNE BAŞVURUN’

Gazete Habertürk'ten Uzay Kesmen ve Akıncan Abadan'ın haberine göre İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, bazı servislerin “Araçlarımız lüks”, “Hostes var” diyerek hizmet ücreti istediğini, bunun ödenmemesi gerektiğini söyledi. Öztürk, şöyle devam etti: “Tek yön uygulaması yok, tek talep edilmesi halinde 4’te 3 oranda tarife ücreti alınır. UKOME’de alınan fiyat tarifesi kararına göre, okul öncesi, ilköğretim ve ortaokulda hostes zorunluluğu var. Örneğin 1-3 km için 210 TL ödeniyorsa bu ücretin 3’te 1’i kadar ilave hostes ücreti ödenir. Kardeşler için de aynı araçta taşınıyorlarsa ikinci kardeşten yüzde 5 indirimli ücret alınır. Bu kıstaslara uymayan firmalar hakkında okul yönetimi, belediye ve Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne başvurulabilir.”

‘HAKKINIZI SAVUNUN’

Tüketiciyi ve İklimi Koruma Derneği Başkanı Ali Çetin de “Veliler mesafeyi evde hesaplasın” çağrısı yaptı: “Fazla tarife ücreti ödemeyin. Biz velilere yüksek ücretlerle karşılaştıkları zaman bulundukları ilçedeki kaymakamlık bünyesinde kurulan Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne başvurmalarını öneriyoruz. İlan edilmiş ücretin dışında bir ücret kesinlikle alınamaz. Velilerimiz haklarını savunsun. Ayrıca servis ablası (hostes) için de ayrı ücret alanlar var. Bu da yasal değil.”

‘ŞİKÂYET EDİLMELİ’

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Başkanı İlknur Kaya ise şunları söyledi: “Servis elemanı okul öncesi eğitimde zorunlu, dolayısıyla hostes ücreti alamazlar. Sözleşme yapılırken Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’ne göre hostes bulunduracağım diye taahhütte bulunuyorlar. Tarifenin dışında fiyat sunanlar meslek odasına şikâyet edilmeli.”

EHLİYETSİZ ÇIKTI

Eğitimöğretim yılının başlamasıyla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, öğrenci servislerini sıkı bir denetime aldı. İstanbul’un dört bir yanında uygulama başlatan polis, servisleri tepeden tırnağa inceledi. Fatih Millet Caddesi üzerinde de uygulama yapan ekipler, öğrenci servislerini durdurarak inceledi. Evrak eksiği olan araçlara ceza kesti. Fatih’teki uygulamada durdurulan bir servisin sürücüsünün ehliyetsiz, birçok evrakının da eksik olduğu belirlendi. Araç trafikten men edilirken, şoför kendini “Şoför değilim, tamirciyim. Arabayı sahibine götürüyordum” sözleriyle savundu

‘1 AY İÇİNDE 1250 TL FARK’

BAZI veliler, servis şirketleriyle yaşadıkları sorunları sosyal medyadan paylaştı. İşte o şikâyetlerden bazıları:

- Haziranda ödenirse tamam, eylülde ödeme yapılırsa fiyatları 1250 TL artışla 3550 TL’ye çıkıyor. Fiyat politikası ve okuldan bihaber kendi bağımsızlığını kurmuş.

- Fiyatlar UKOME tarifesine uygun değil ve okul ile mesafeyi olduğundan yüksek göstererek daha da fazla fiyat almaktadırlar. Ayrıca ücreti yılın başında peşin talep ediyorlar. İtiraz edince de çocuğumuzu taşımama gibi bir tehdit ile geliyorlar. Okul yönetimi de bunları destekleyerek çözüm yoluna gitmiyor.

- Odaların verdiği ücretler ile bizden istenen neden uyuşmuyor. Ankara’da 5-6 km’lik mesafe neden 3800 TL, birileri bize yardımcı olsun.