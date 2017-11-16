Okul servislerine yerli çözüm

Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde belirlenen kriterlere uygun olarak geliştirilen güvenlik sistemi, 8. Karayolu Güvenliği Sempozyumu'nda sergilendi.
Güvenlik sistemini tasarlayan Tekno Ar-Ge Ürün Geliştirme Müdürü Muzaffer Gökçimen yaptığı açıklamada, son aylarda okul servis araçlarıyla ilgili yaşanan olumsuz olayların kendilerini çok etkilediğini belirterek, İçişleri, Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Politikalar ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıklarınca hazırlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne uygun bir sistem geliştirdiklerini söyledi.
Tamamen yerli olarak üretilen bu sistemin 2 bin 500 liradan satılacağını ifade eden Gökçimen, sistemin çok pahalı olmaması için uğraştıklarını, uygulanabilir bir fiyatla üretimin gerçekleştiğini bildirdi.
Sistemin okul servis araçlarına 20 dakikada monte edilebileceğini anlatan Gökçimen, "Kurulan sistemde şoförün önündeki cihaz, 18 ve 24 kişilik araçlar için uygulanabiliyor. Bu cihaz hem oturan hem de emniyet kemeri takılı olmayan öğrenciyi görebiliyor. Eğer servis içinde öğrenci kaldıysa kontak kapansa bile sürekli öten sistemle öğrencinin serviste kalması engelleniyor" diye konuştu.
Yüksek teknoloji gerektirmeyen bu sistemin araç elektriğiyle çalıştığını dile getiren Gökçimen, "Arabada da sürekli enerji olduğu için hata payı sıfırdır" ifadesini kullandı.
"SENSÖRLER ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİ"
Gökçimen, yönetmelikle getirilen üç nokta emniyet kemeri uygulamasının da sistemde bulunduğunu belirterek, üç nokta emniyet kemerine ekstra olarak çocukları rahatsız etmemesi için boyunluk, çocukların içinden kaymaması için de bağ kullandıklarını bildirdi.
Koltuk üzerine monte edilecek ve çocukların oturduklarına ilişkin sinyal verecek minderlerin de son derece güvenli olduğunu dile getiren Gökçimen, şöyle devam etti:
"İki yıl garantisi olan minderler, koltuk üzerine monte edildiği gibi ilerleyen zamanlarda da minder içindeki sensör, koltuk içine yerleştirilebiliyor. CE belgesi bulunan minder içindeki sensörler, 350 bin kere basmaya kadar çalışır. 3 volt araç elektriğiyle çalışan sensörler, ıslanma durumunda arıza yapmaz. Sensörlü minderler, hiçbir şekilde çocuklara zararlı değildir."
Gökçimen, iki yıl garantili olan sistemin güvenlik seviyesinin zaman içinde yükseltilebileceğini de sözlerine ekledi.
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