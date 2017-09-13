Yaz tatilinin son günleri geldi ve milyonlarca öğrenci, okulların ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Milyonlarca öğrenci ve veli, merakla "Okullar ne zaman açılıyor?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Peki okullar ne zaman açılacak?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Yaz tatilinden dönecek olan milyonlarca öğrenci, okulların açılmasıyla dersliklerine geri dönecek ve 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başlamış olacak. Okullarına dönecek olan milyonlarca öğrenci, "okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) tarafından yayınlanan çalışma takvimine göre, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak ve ilk ders zili çalacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimine göre, aynı zamanda sömestr tatili de 22 Ocak 2018 tarihinde başlayacak ve öğrenciler 15 günlük bir ara tatil dönemine girecek. Ara tatilin sonlanması ile birlikte de 5 Şubat 2018 Pazartesi günü yeniden okullar açılacak ve öğrenciler ikinci kanaat dönemi için dersliklerinde yerlerini alacak.
5 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacak olan ikinci kanaat dönemi, 8 Haziran 2018 Cuma günü karnelerin alınmasıyla sona erecek ve öğrenciler 3 aylık yaz tatiline başlayacak. 2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.
AÇIK UÇLU SORULARLA TANIŞACAKLAR
Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan 2018 yılı sınav uygulama takvimine göre, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) kapsamında düzenlenecek 1. dönem merkezi ortak sınavlar, 29-30 Kasım 2017'de gerçekleştirilecek.
MEB tarafından yeni eğitim öğretim dönemi itibarıyla bu yıl gerçekleştirilecek birinci ve ikinci dönem ortak sınavlarda öğrencilerin kendilerini rahatça ifade edebilecekleri ortamlar oluşturma politikası hedefiyle "açık uçlu soru" dönemi başlatılacak. Bu kapsamda önemli adımlardan biri görülen ortak sınavlarda açık uçlu soru uygulaması gelecek eğitim öğretim yılında hayata geçecek.
TEOG'da öğrenciler, bazı derslerden 2'şer olmak üzere en fazla 6 ila 8 arasında açık uçlu soru cevaplayacak.
- Okullar ne zaman açılacak?
- meb
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