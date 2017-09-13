İlk ders zili pazartesi çalacak

Yaz tatilinin ardından 17 milyonun üzerinde öğrenci, yeni eğitim-öğretim yılına 18 Eylül Pazartesi günü çalacak ilk ders ziliyle başlayacak. Yeni eğitim-öğretim maratonu, 8 Haziran 2018 Cuma sona erecek.
2017-2018 eğitim öğretim yılında, resmi ve özel okullarda yaklaşık 17 milyonu aşkın öğrenci ve öğretmen ders başı yapacak.
Bu yıl 18 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi 19 Ocak 2018'de sona erecek. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018-2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 pazartesi başlayacak ve 8 Haziran 2018'de tamamlanacak.
DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI
Milli Eğitim Bakanlığınca öğrenci ve mezunlar için ücretsiz açılacak destekleme ve yetiştirme kurslarının birinci dönem öğrenci başvuruları, 18-24 Eylül 2017'de, ikinci dönem başvuruları 07-18 Şubat 2018'de, üçüncü dönem başvuruları ise 18-24 Haziran 2018'de alınacak.
Birinci dönem kursları 2 Ekim 2017'de, ikinci dönem kursları 3 Mart 2018'de, yaz kursları da 2 Temmuz 2018'de başlayacak.
AÇIK UÇLU SORULARLA TANIŞACAKLAR
Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan 2018 yılı sınav uygulama takvimine göre, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) kapsamında düzenlenecek 1. dönem merkezi ortak sınavlar, 29-30 Kasım 2017'de gerçekleştirilecek.
MEB tarafından yeni eğitim öğretim dönemi itibarıyla bu yıl gerçekleştirilecek birinci ve ikinci dönem ortak sınavlarda öğrencilerin kendilerini rahatça ifade edebilecekleri ortamlar oluşturma politikası hedefiyle "açık uçlu soru" dönemi başlatılacak. Bu kapsamda önemli adımlardan biri görülen ortak sınavlarda açık uçlu soru uygulaması gelecek eğitim öğretim yılında hayata geçecek.
TEOG'da öğrenciler, bazı derslerden 2'şer olmak üzere en fazla 6 ila 8 arasında açık uçlu soru cevaplayacak.
- Okullar ne zaman açılacak
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