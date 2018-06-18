Yaza başlamadan tatil planlarını yapan veliler ve öğrenciler, okulların kapanması ile tatil planlarını uygulamaya başladı. Araya giren resmi tatiller ile beraber çalışan veliler de öğrencilere ayak uydurdu. Planlarını yaparken takvime ayak uyduran veliler, Okulların ne zaman açılacağını merak ediyor, 2018-2019 yılı okulların resmi açılış tarihi...
2018-2019 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB), gelecek yılın çalışma takvimini hazırladı. Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı, 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak, 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.
BAKAN YILMAZ 2017-2018 YIL SONU MESAJI!
2017-2018 eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla tatile giren tüm öğrenci ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyor, karne alma sevinci yaşayan tüm öğrencilerimizin heyecanını paylaşıyorum.
Eğitim, millî kültürümüzü yaşatmanın en temel yoludur. Gelecek nesillerimize binlerce yıllık birikimimizi, kültürümüzü, tarihimizi, millî ve manevi değerlerimizi eğitimle aktarabiliriz. Gelişen ve değişen dünyada eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Bu bilinçle evlatlarımızı teknolojiye yön verebilen, donanımlı, okuyan, araştıran, sorgulayan güçlü bireyler olarak yetiştirmek için çalışıyoruz; amacımız hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmektir.
Evlatlarımızın başarılı bir öğrenci olabilmesi kadar iyi bir insan olarak da yetişmesi bizim için son derece önemlidir. Çocuklarımızın başarılarını sadece karnelerinden, karnedeki notlarından ibaret görmemeli, onları davranış ve tutumlarıyla da değerlendirmeliyiz. Karneler sadece dönem boyunca yapılan çalışmaların, gösterilen performansın neticesidir, başarının değerlendirilmesinde ise sadece bir araçtır. Unutmamalıyız ki karne öğrencimizin değerini, şahsiyetini, kişiliğini ve zekâ seviyesini belirleyecek bir gösterge değildir.
Eğitim öğretim yılı boyunca öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmek adına gösterdikleri azim ve gayretleri için tüm öğretmen ve idarecilerimize teşekkür ediyor, ülkemizi güçlü yarınlara taşıyacak yeni nesillerimizin yetişmesinde temel gücümüz olduğunuzu belirtmek istiyorum.
Sevgili Öğrenciler,
Unutmayın ki sizler bu ülkenin yarınlarısınız ve geleceğimize sizler yön vereceksiniz. Güçlü yarınlarımızın teminatı olan sizlerin çağımızın tüm yeniliklerine hâkim ve yarınlarımıza yön verecek bireyler olarak yetişmesi milletimiz için büyük önem taşımaktadır. Hepinizi azminiz, gayretiniz ve başarılarınızdan dolayı kutluyorum.
Bir eğitim öğretim yılının daha sonuna geldiniz. Çok çalıştınız, yoruldunuz ve güzel bir tatili hak ettiniz. Tatil sürecini en iyi şekilde değerlendirmenizi istiyor; bulunduğunuz şehirlerdeki tarihi ve kültürel mekânları, müzeleri, kütüphaneleri gezmenizi, aileniz ve sevdiklerinizle zaman geçirmenizi, sanatsal ve kültürel değeri olan sosyal aktivitelere katılmanızı ve kitap okumanızı öneriyor, iyi tatiller diliyorum. Ayrıca tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimizin yaklaşmakta olan Ramazan Bayramını da tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içerisinde geçirebileceğimiz nice bayramlar diliyorum.
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