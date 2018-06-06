Olası Kandil operasyonu için Irak Başbakanı'ndan ilk yorum!

Irak Başbakanı Haydar İbadi, Türkiye'nin PKK ile mücadelede Irak'ın egemenliğine saygı duyması gerektiğini söyledi.

İbadi'nin bu açıklaması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, PKK'nın üst düzey yöneticilerinin bulunduğu Kandil'e askeri operasyonun bir "zamanlama meselesi" olduğunu söylemesini izliyor. Soylu Pazartesi günkü açıklamasında, "Kuzey Irak bölgesinde Hakurk hattında birçok noktaya kadar epey bir yer ele geçirildi... Bizim için şu anda zamanlama önemli... Bu bir operasyon meselesi değil, bu bir zamanlama meselesidir" demişti.

İbadi, Irak toprakları içindeki Kandil'e operasyonun 24 Haziran seçimleri öncesinde seçmenden destek bulmak için edilmiş bir söz olarak niteleyerek, bu konuda Türkiye ile askeri koordinasyonda bulunulmadığını ifade etti.

İbadi, "Irak'ın egemenliğinin herhangi bir şekilde ihlalini kabul etmeyeceğiz" dedi.

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