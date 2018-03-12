Olaylı PAOK-AEK maçı sonrası Yunanistan'da lig süresiz ertelendi

Yunanistan'da Pazar günü oynanan PAOK-AEK karşılaşmasında çıkan olaylar sonrası, lig maçları süresiz ertelendi. PAOK'un Yunanistan asıllı başkanı Rus iş adamı İvan Savvides belinde tabancası ile yan hakeme doğru yürüyerek "Sen öldün artık" demişti.
Yunanistan Spor Bakan Yardımcısı Yorgos Vasiliades, erteleme kararını Başbakan Aleksis Çipras ile görüşmesi sonrası açıkladı.
Yorgos Vasiliades, lig maçları ile ilgili olarak tüm kulüplerin üzerinde anlaşacağı bir tüzük hazırlanmadan ligin yeniden başlamayacağını söyledi.
Ülkede lig maçlarının tamamen iptal edilip edilmeyeceği ise Yunanistan Spor Bakanlığı'nın UEFA ve FİFA ile yapacağı görüşmelerden sonra netleşecek.
Selanik'te oynanan maçta PAOK'un golünün ofsayt kararı ile iptal edilmesi sonrası sahaya fırlayan İvan Savvides ve dört koruması hakkında ise tutuklama kararı çıkarıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın dostu olan İvan Savvides, kriz döneminde Yunanistan'a gelmiş ve iş dünyasında yaptığı yatırımlarla ün kazanmıştı.
Selanik'te yaşayan Savvides, PAOK'u satın almış, Mega Televizyonu ve To Vima gazetesinin hisselerini satın almıştı.
Savvides'in Yunanistan hükümetiyle iyi ilişkiler içinde olduğu bildiriliyor.
PAOK kulübü ise İvan Savvides'in silahının ruhsatlı olduğunu ve başkanın silahıyla kimseyi tehdit etmediğini bildirdi.
Orta hakem Yorgos Kaminis, 89. dakikada PAOK'un oyuncusu Fernando Vatela'nın attığı golü, AEK'lilerin itirazı ve yan hakemin uyarısı sonrası üzerine iptal etmişti.
Golün geri alınması sonrası silahlı İvan Savvides, diğer bazı PAOK yöneticileri ile birlikte sahayı "basmıştı".
Oyuncuların birbirine girmesi sonrası, tartaklanan AEK oyuncuları soyunma odasına kaçmak zorunda kalmıştı.
Hakem, oyuncuların tekrar sahaya çıkmalarını ve maçın uzatmalarla birlikte 5 dakika daha oynanmasını isteyince, AEK oyuncuları "Tabancalı insanların dolaştığı sahaya çıkmayı ret ediyoruz" demişti.
Yarıda kalan maçta atılan golün ofsayt olup olmadığına ise spor mahkemesi karar verecek.
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