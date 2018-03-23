Kumburgaz’da ölen annesinin erkek olduğunu duyunca şoke olan Tansu adlı genç kız, aradan 1 yıl geçtikten sonra ikinci bir şok yaşadı. Tansu’nun 1994 yılında henüz iki günlük bebekken hastanede annesinin yanından çalındığı iddia edildi.
Müge Anlı’nın programında gündeme gelen akılalmaz olay şöyle gelişti: Geçtiğimiz yıl 8 Mart’a İstanbul Kumburgaz’da oturan ve ‘Handan’ isimli bir butiği işleten 60 yaşındaki Şükran Aktaş, fenalaşarak Silivri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aktaş tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Doktorlar, Aktaş’ın ölümünü şüpheli bulunca ceset Adli Tıp’a kaldırıldı. Adli Tıp’ta yapılan incelemede Aktaş’ın erkek olduğu ortaya çıktı. Bu ilginç durum, Aktaş’ın eşi ve 22 yaşındaki kızına bildirildi. Genç kız, aldığı bu haberle şoke olurken eşi “Nasıl olur, benim eşim kadındı” diye konuştu.
Ölen Şükran Aktaş’ın eşi ve kızı Adli Tıp’ta bir başka gerçeği daha öğrendi. Çevresinde Handan Kaya olarak tanınan kadının çantasından çıkan Şükran Aktaş kimliği de bir başka kadına aitti. Yapılan araştırmalarda ölen kadının asıl adının Nail Ç. olduğu, sahte diploma ile hastanelerde hemşirelik yaptığı, daha sonra Kumburgaz’da kendi adına taşıyan bir butik açarak yaşamını sürdürdüğü ortaya çıktı.
HEM ACI HEM ŞAŞKINLIK
Bu durum en çok da ölen kadının üniversite mezunu kızı Tansu’yu etkiledi. Tansu yıllarca anne olarak bildiği Handan Kaya’nın erkek çıkmasıyla yıkıldı. Bu durumda babası da gerçek babası değildi. Büyük bir acının yanında büyük bir şaşkınlık yaşayan Tansu, ne yapacağını şaşırmış bir halde içine kapandı. Kendisini yetiştiren annesi bildiği kadını toprağa veren Tansu, normal yaşantısına geri döndü. Tansu gerçek anne ve babasının kim olduğunu merak ederken ikinci bir gelişme yaşandı.
"O BENİM KIZIM"
Programa katılan Aysel Başar adlı kadın, “28 Şubat 1994 yılında Çorlu Devlet Hastanesi’nde kız bebeğim dünyaya geldi. Bebeğim hastanede çalındı. Tansu benim bebeğim olabilir” dedi. Bunun üzerine konu araştırılmaya başlandı. Canlı yayına bağlanan görgü tanıklarının verdikleri bilgiler, şaşırtıcıydı. Fatma Çelik isimli bir kadın programa bağlanarak “Ben Aysel Hanım ile aynı gün doğum yaptım ve onunla aynı odada kaldık. Hemşire kılığında odamıza giren kadın iri yarıydı, siyah pelerini vardı. Çifte alyansı ve altın rengi saat takıyordu. Önce benim oğlumu ilaç verme bahanesiyle almak istedi ancak annem ‘Ben de geleyim’ deyince vazgeçti. Sonra Aysel Hanım’ın bebeğini alıp gitti” dedi. Yapılan araştırmada, ölen Handan Kaya’nın siyah bir pelerininin olduğu, çifte alyans taktığı, altın rengi saatinin olduğu öğrenildi.”
TEST SONUCU BEKLENİYOR
Aysel Başar, Tansu’ya “Ne olur gel DNA testi yaptır. Sen benim çocuğumsun” diye yalvardı. Tansu çağrılara kayıtsız kalamadı, dün programda katıldı ve “Bazı şeyler örtüşüyor” diyerek test yaptırmayı kabul etti.
Aysel Başar, ölen Handan Kaya’nın kızı Tansu ile ilk kez bir araya geldi. Aysel Başar, Tansu’ya “Bana çok benziyorsun. Her şey örtüşüyor. Hiç şüphem yok, sen benim kızımsın” dedi. Tansu da “Görgü tanıklarını dinledikten sonra evde arama yaptım. Gerçekten annemin siyah bir pelerini, tarife uyan iki alyansı ve saati vardı. Bu yüzden DNA testini kabul ettim” dedi.
DNA testinden gelecek sonuç merakla bekleniyor.
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