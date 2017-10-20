ÜNLÜ sanatçılar Tamer Karadağlı, Gamze Özçelik, Erdal Özyağcılar, Berk Okyay gibi 50’yi aşkın ünlü ismin sosyal medya hesaplarını çalarak, şantaj ve tehditle para kopartan “Ducky Layne” çetesinin 14 üyesi tutuklandı. Çetenin, kadın üyelerinin Aleyna Tilki’ye benzerlikten faydalanarak şarkıcının hesabını kapattırdığı belirlendi.
‘Fishing’ (olta) yöntemiyle dolandırıcılık yapan ve kendilerine “Ducky Layne” ismi veren grup üyelerinin sorgusunda çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Çetenin, sipariş üzerine ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarını ele geçirdikleri belirlendi. Grubun lideri Gökyar Ş.’nin profili İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarıldı.
Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre polis, 1986 doğumlu şüphelinin, örgüte eleman temin ettiğini belirledi. Sahte kimlik, sahte işyeri belgeleri, suçta kullanılmak üzere açık telefon hattı, oltalama yöntemiyle web sitesi temin eden Gökyar Ş.’nin hackerlara, hedef aldığı sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesi talimatı verdiği tespit edildi. Çetenin mağdur kişilerin mahrem fotoğraflarını sosyal medyadan servis edeceği tehdidinde bulunarak para istediği belirlendi.
Farklı illerde gözaltına alınan ‘Ducky Layne’ çete üyesi 42 şüpheliden 14’ü polis tarafından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 9’u 18 yaşından küçük 29 şüpheliden 14’ü tutuklandı. Aleyna Tilki’ye olan benzerliğini kullanan çete üyesi Bahar Çelebi’nin (22) sahte kimlikle, Facebook’a ‘sahte hesap’ şikâyetinde bulunduğu ve şarkıcının hesabını kapattırdığı öğrenildi.
NUSRET’İN PEŞİNE DÜŞMÜŞLER
Çete üyesi Bahar Çelebi’nin 500 bin civarında sosyal medya takipçisi olduğu ve sosyal medyanın fenomen isimlerinden olduğu öğrenildi. Yine çete üyesi Ayda Kutay’ın (21) binlerce takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni olduğu ortaya çıktı. Çetenin son dönemlerin ünlü ismi Nusret’in de hesabına girdiği, ancak polis operasyonu nedeniyle hesabı ele geçiremedikleri öğrenildi. Çetenin 6 youtuber ile Aleyna Tilkin’nin de sosyal medya hesaplarını kapattırdığı belirlendi.
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Misafir 16 dakika önceBenimde şirket hesabım Cgorganization isimli sürekli iş yaptığım hesabı çaldılar 4 aydır o duckynin bana yapmadığı kalmadı bunlar insan evladı olamaz Türk polisimize ayrıca istanbul Siberde çalışan tüm arkadaşlarımıza Çok teşekkür ederiz00
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Misafir 2 saat önceay yıldız tim e teşekkür edeerim00