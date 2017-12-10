İstanbul'da olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını aksatmaya devam ediyor. Hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

DHA'nın haberine göre; İDO'nun açıklamasına göre iptal edilen sefelerler şöyle:

11-12-2017 08:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

11-12-2017 09:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

11-12-2017 10:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

11-12-2017 11:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

11-12-2017 12:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

11-12-2017 14:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

11-12-2017 15:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

11-12-2017 16:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

11-12-2017 17:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

11-12-2017 18:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

11-12-2017 19:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

11-12-2017 20:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

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