Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak olayın seyrini değiştiren şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde AK Parti'den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.
AA'nın haberine göre Soner Halisdemir, AK Parti İl Başkanlığı'nda, babası Hasan Hüseyin, ağabeyi Doğan, kız kardeşi Elif Serin, amcası ve halasıyla düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ve Müslümanlar üzerine akla hayale gelmeyen senaryolar yazıldığını ve oyunlar oynandığını söyledi.
Her türlü şer odakları ve karanlık güçler karşısında dik duruş sergileyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında bu kutlu yürüyüşte daha etkin olmak ve gücüne güç katmak için aile olarak bu kararı aldıklarını belirten Soner Halisdemir, şunları söyledi:
"Önümüzde ülkemizin ve hepimizin var ya da yok olma mücadelesi var. 24 Haziran seçimleri bundan dolayı çok önemli. Bu kutlu davanın, onurlu yürüyüşün bir ferdi olarak bu yola liderimizin de dediği gibi kefenimizi aldık öyle çıktık. Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında bu kutlu davaya güç katmak 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda onun yanında bu onurlu mücadelenin içinde bir nefer olmak için 24 Haziran milletvekilliği seçimlerinde partimiz AK Parti'den milletvekili aday adayıyım."
"ŞEHİT SANCAĞI TAŞIMAK SORUMLULUK"
Halisdemir, bu kararı almanın kendisi için hiç kolay olmadığını dile getirerek şöyle devam etti:
"Her şeyden önce şehit sancağı taşıyor olmak hem çok onur verici hem de ağır bir sorumluluk getirmekte. Ancak 15 Temmuz günü ülkemizin yaşamış olduğu alçak darbe girişimi sonucunda bu kutsal gönül işini en iyi şekilde yapabileceğimin kanaatine vardım. Türk halkının bize duyduğu güven ve desteklerinden dolayı bu adımı attım. Bu vazifede önceliğim hiçbir menfaat gözetmeksizin ülkem, milletim ve memleketim için ölmekse ölmek, mücadeleyse mücadele, hizmetse hizmet. Allah hepimizin yardımcısı olsun."
Halisdemir'in aday adaylığı başvurusunu yarın AK Parti Genel Merkezi'nde yapacağı öğrenildi.
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