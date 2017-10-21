Ömer Koç: Sistem ve toplumlar sınavlardan geçiyor

Koç Topluluğu’nun bayilerini bir araya getirerek görüş alışverişinde bulunmak amacıyla düzenlediği geleneksel Anadolu Buluşmaları’nın 26’ncısı Trabzon’da gerçekleşti.
Gazete Habertürk'ün haberine göre, topluluğun Trabzon, Erzurum, Ordu, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Giresun ve Artvin’deki 500’e yakın bayisinin bir araya geldiği Anadolu Buluşmaları’na Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu ve Koç Holding grup başkanları katıldı. Toplantının açılışında konuşan Ömer M. Koç, tüm dünyada politik ve ekonomik sistemlerin, hatta toplumların önemli sınavlardan geçtiğini vurguladı.
'REKABET KURALI FARKLILAŞIYOR'
Dünya genelinde iş yapma biçimlerinin önemli bir değişim geçirdiğine dikkat çeken Ömer M. Koç “Alıştığımız rekabet kuralları farklılaşıyor. Dördüncü endüstri devrimi ya da dijital çağ olarak adlandırılan bu yeni dönemde, teknoloji ve insan kaynağı gücünü doğru konumlandırabilen kurumlar önemli rol oynayacak” diye konuştu.
'DEMOKRASİ VARSA HEPİMİZ VARIZ'
Koç Topluluğu’nun ülkenin kalkınmasına destek olduğunu ifade eden Ömer M. Koç, sözlerine şöyle devam etti:
“Üzerine titreyerek koruduğumuz değerlerimizin, Cumhuriyetimizin ilke ve devrimlerine bağlılığımızın, bugün ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu görüyoruz. Kurucumuz merhum Vehbi Koç’un ‘Ülkem varsa ben de varım, demokrasi varsa hepimiz varız’ sözünün ışığında, ülkemizin ekonomik ve toplumsal gelişimine öncülük etmeye, değer katmaya odaklanıyoruz. Yılmadan, cesaretle ve sorumlulukla art arda yeni yatırımlara ve atılımlara devam ediyor, ülkemizin kalkınmasında itici güç olmaya gayret gösteriyoruz.”
'5 YILDA 30 MİLYAR TL YATIRIM YAPTIK'
Türkiye sanayisine en fazla yatırım yapan topluluk olmayı sürdürdüklerini belirten Koç, yurtiçinde ve yurtdışında yaşanan ekonomik ve siyasi dalgalanmalara rağmen topluluk olarak son 5 yılda 30 milyar TL’nin üzerinde yatırım yaptıklarını dile getirdi.
Koç, “Topluluğumuzun yarattığı kombine ciro, Türkiye milli gelirinin yüzde 6’sına eşdeğerdir. Elde ettiğimiz gelirler sonucu, topluluk olarak ödediğimiz vergiler, ülkemizin vergi gelirlerinin yüzde 9’una tekabül etmektedir. Şirketlerimiz ülkemiz ihracatının yüzde 9’unu gerçekleştirmektedir. Koç Topluluğu’nun tüm başarılarında, güçlü bayi teşkilatımızın çok büyük payı var. Bayilerimizle birlikte geleceğe yatırım yaparak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarılarımızı çok daha ileri noktalara taşıyacağımıza gönülden inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.
'DEĞİŞİM YAPACAK NESİLLER LAZIM'
Konuşmasında eğitimin önemine de vurgu yapan Koç, “Dünyadaki baş döndürücü gelişime ve değişime ayak uyduracak, hatta bunu şekillendirecek nesilleri yetiştirebildiğimiz ölçüde aydınlık ve çağdaş bir geleceğimiz olacağına inanıyorum” dedi.
'HEDEFİMİZ DİGİTAL DÖNÜŞÜME DE LİDERLİK ETMEK'
Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu da teknolojideki “baş döndürücü” gelişmeler sebebiyle gelecek dönemde değişimin boyutunun ve hızının çok daha büyük olacağına; etkilerinin çok daha geniş çapta hissedileceğine inandıklarını ifade etti. Kesintisiz yatırım yaptıklarını belirten Çakıroğlu, Koç Holding liderliğinde Dijital Dönüşüm Programı başlattıklarını kaydetti.
‘YENİ İŞ ALANLARI YARATACAĞIZ’
Çakıroğlu “Dijital Dönüşüm Programı ile müşterilerimize benzersiz bir deneyim ve ilave değer yaratmayı, hızla değişen rekabet ortamında şirketlerimizi daha da güçlendirmeyi ve gelecek vaat eden yeni iş alanları yaratmayı amaçlıyor, ülkemizde dijital dönüşüme de liderlik etmeyi ve ülkemizin geleceğine değer katmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
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Misafir 1 saat öncebravo00