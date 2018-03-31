Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Yılmaz Şahin, sadece sporcular değil ev hanımlarından ofis çalışanlarına kadar geniş bir kitleyi etkileyen ön diz ağrılarının önlenebileceğini söyleyerek, tanı ve tedavisi hakkında bilgiler verdi.

Ön diz ağrılarının, diz kapağının altındaki kıkırdak ve kemiğe aşırı yük binmesi sonucu oluştuğunu ifade eden Op. Dr. Yılmaz Şahin, bu tür ağrılardan sporculardan ev hanımları ve ofis çalışanlarına kadar geniş bir kitlenin yakındığını belirtti. Ağrıların özellikle merdiven inip çıkarken, çömelip kalkıldığında, diz bükülü pozisyonda uzun süre oturulduğunda arttığını söyleyen Şahin, “Eğer günün birinde yukarıdaki pozisyonlarda ağrınız başlarsa neden olan hareketi yapmaktan vazgeçip dinlenin, basit bir ağrı kesici alın ve buz yapın. Eğer 1-2 güne kadar geçmezse ve tekrarlıyorsa diz konusunda deneyimli bir ortopediste başvurun” dedi.

ÖN DİZ AĞRILARINDAN KORUNMAK İÇİN BUNLARI YAPIN!

Ön diz ağrılarından korunmak için günlük yaşamda neler yapılması gerektiğini anlatan Op. Dr. Yılmaz Şahin, şu tavsiyelerde bulundu: “Öncelikle formda kalın, genel vücut kondisyonunuzu koruyun, fazla kiloların olmaması dize binen yüklerin aşırı olmamasını sağlar. Bunun için düzenli egzersiz yapın. Egzersiz öncesi 5 dakika ısının, uygun ayakkabılar ile spor yapın. Diz etrafı kasları için germe egzersizleri yapın. Temponuzu yavaş yavaş arttırın; egzersiz yoğunluğunu aniden aşırı bir biçimde arttırmayın. Dizinize aşırı yük bindiren egzersizlerden uzak durun.”

OBEZİTE DİZDEN VURUYOR!

ÖN DİZ AĞRILARI NASIL TEDAVİ EDİLİR!

Tedavinin, ön diz ağrısının nedenine göre biçimlendirildiğine dikkat çeken Op. Dr. Yılmaz Şahin, şunları söyledi: “Tendon, yaralanma, aşırı yüklenme - antrenman kökenli ön diz ağrılarında öncelikle dinlenme - buz - elastik bandaj - yukarıda tutma uygulanır. Arkasından egzersiz çalışmaları yapılır. Diz kapağı pozisyonunun bozukluğuna bağlı ön diz ağrılarında daha uzun ve zorlu bir süreç vardır. Öncelikli tedavi fizyoterapi ve egzersiz tedavisidir. 3 ay sonunda fizyoterapiye cevap vermeyen vakalarda cerrahi tedavi seçenekleri gündeme gelir.’’

BU AĞRILARI SAKIN HAFİFE ALMAYIN!