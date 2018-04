Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi günü gerçekleştirilen ' On Numara' çekilişinde, 819. hafta heyecanı yaşandı. Tam 819 haftadır On Numara çekilişi yapılan oyunun bu haftaki çekilişinde 1bu haftaki çekilişinde 10 bilen bir kişi, 341 bin 370 lira 35 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 87 kişi 2 bin 616 lira 35'er kuruş, 8 bilen bin 785 kişi 127 lira 95'er kuruş, 7 bilen 18 bin 194 kişi 23 lira 90'ar kuruş, 6 bilen 108 bin 272 kişi 4 lira 25'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 197 bin 770 kişi 2 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Aydın'ın Sultanhisar ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 275 bin 797 lira 65 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 906 bin 864 lira 25 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 505 bin 732 lira 78 kuruş aktarıldı.

On Numara Çekiliş Sonuçları 16 Nisan 2018

02 13 14 17

19 27 30 33

37 42 45 52

53 55 57 60

65 70 72 75 77 80



On Numara'da 10 bilen kişi sayısı : 1

On Numara'da 9 bilen kişi sayısı : 87

On Numara'da 8 bilen kişi sayısı : 1.785

On Numara'da 7 bilen kişi sayısı : 18.194

On Numara'da 6 bilen kişi sayısı : 108.272

On Numara'da Hiç bilmeyen kişi sayısı : 197.770



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 341.370,35 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.616,35 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 127,95 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 23,90 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,25 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2,95 TL



Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: AYDIN / SULTANHİSAR





