Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi günü gerçekleştirilen ' On Numara' çekilişinde, 817. hafta heyecanı yaşandı. Tam 817 haftadır On Numara çekilişi yapılan oyunun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 341 bin 722 lira 75 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 137 kişi bin 663 lira 15'er kuruş, 8 bilen 2 bin 343 kişi 97 lira 60'ar kuruş, 7 bilen 23 bin 852 kişi 18 lira 30'ar kuruş, 6 bilen 129 bin 834 kişi 3 lira 50'şer kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 175 bin 816 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 278 bin 145 lira 30 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 907 bin 759 lira 7 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 506 bin 254 lira 49 kuruş aktarıldı.

On Numara Çekiliş Sonuçları 2 Nisan 2018

01 02 05 06 07 08

09 21 22 25 30 34

35 37 38 44 46 48

57 66 67 75

On Numara'da 10 bilen kişi sayısı : 1

On Numara'da 9 bilen kişi sayısı : 137

On Numara'da 8 bilen kişi sayısı : 2.343

On Numara'da 7 bilen kişi sayısı : 23.852

On Numara'da 6 bilen kişi sayısı : 129.834

On Numara'da Hiç bilmeyen kişi sayısı : 175.816



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 341.722,75 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.663,15 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 97,60 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 18,30 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,50 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,35 TL



Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İSTANBUL / PENDİK





