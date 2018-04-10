Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi günü gerçekleştirilen ' On Numara' çekilişinde, 818. hafta heyecanı yaşandı. Tam 818 haftadır On Numara çekilişi yapılan oyunun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 85 bin 895 lira 75 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 82 kişi 2 bin 794 lira 5'er kuruş, 8 bilen bin 618 kişi 141 lira 65'er kuruş, 7 bilen 16 bin 599 kişi 26 lira 40'ar kuruş, 6 bilen 104 bin 318 kişi 4 lira 45'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 195 bin 407 kişi 3'er lira ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 290 bin 534 lira 50 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 912 bin 922 lira 2 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 509 bin 7 lira 70 kuruş aktarıldı.

On Numara Çekiliş Sonuçları 9 Nisan 2018

06 08 10 14

17 18 30 31

32 42 50 51

52 53 59 60

65 67 72 73 76 79

On Numara'da 10 bilen kişi sayısı : 4

On Numara'da 9 bilen kişi sayısı : 82

On Numara'da 8 bilen kişi sayısı : 1.618

On Numara'da 7 bilen kişi sayısı : 16.599

On Numara'da 6 bilen kişi sayısı : 104.318

On Numara'da Hiç bilmeyen kişi sayısı : 195.407



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 85.895,75 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.794,05 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 141,65 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 26,40 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,45 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,00 TL

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