Milli Piyango İdaresi tarafından pazartesi günleri gerçekleştirilen On Numa çekilişinde 795. hafta heyecanı yaşanıyor. Biletlerini satın alarak sonuçları beklemeye başlayan vatandaşlar, sonuçları açıklanacağı saati araştırıyor. Peki, On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte 30 Ekim 2017 tarihli On Numara sonuç açıklanma saati...

Geçtiğimiz hafta yapılan On Numara çekilişinde büyük ikramiye olan 301 bin 805 lira 90 kuruş İstanbul'un Bağcılar semtine çıktı. Bugün yapılacak 795. hafta çekilişi için ise vatandaşlar heyecanla bekleyişini sürdürüyor.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

22 şanslı numaradan 10 tanesini bilen talihlilerin büyük ikramiye kazandığı On Numara'da 795. hafta çekilişi bu akşam yapılacak. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan binasında gerçekleştirilecek olan çekiliş, noter huzurunda yapılacak.

On Numara çekilişi, saat 21:15'te başlayacak ve kazanan numaralar belirlenecek. Çekilişin tamamlanması ve vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir. Saat 21:45'ten sonra vatandaşlar On Numara sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

ON NUMARA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

10 bilen, 9 bilen, 8 bilen, 7 bilen, 6 bilen ve hiçbir numarayı bilemeyen kişilere ikramiyenin dağıtıldığı On Numara'da sonuçlar ilk ve resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinden açıklanmaktadır.

Çekiliş sonuçları en geç saat 21:45'te www.millipiyango.gov.tr veya www.mpi.gov.tr adreslerinden açıklanmaktadır. Çekiliş sonuçlarının açıklandığı ekranda ikramiye bilgileri, büyük ikramiye kazanan il ve ilçe bilgisi ve çekilişin gerçekleştirilme videosu yer almaktadır.

Çekiliş sonuçlarının resmi olarak açıklanmasının ardından sonuçlar Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Vatandaşlar Habertürk Şans Oyunları üzerinden de On Numara sonuçlarını öğrenebilir.

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BİR ÖNCEKİ HAFTA ON NUMARA SONUÇLARI (23 EKİM 2017)

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, 794. hafta On Numara çekilişini gerçekleştirdi. On Numara'nın geçen haftaki çekilişinde 10 bilen bir kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Kazandıran numaralar ise 9, 12, 13, 16, 18, 20, 24, 26, 29, 33, 36, 37, 41, 48, 50, 51, 52, 56, 58, 60, 69 ve 80 olarak belirlendi.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu İstanbul'un Bağcılar ilçesinden satın aldığı kaydedildi.

on numara çekilişi