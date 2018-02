On Numara sonuçları için, yüz binlerce vatandaşın bekleyişi sona erdi. Her hafta Pazartesi akşamları düzenli olarak çekilen On Numara'da 811. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. İşte 19 Şubat tarihli On Numara sonuçları ve ikramiye bilgileri...

ON NUMARA SONUÇLARI

19 Şubat 2018 tarihli On Numara sonuçları: 3 - 4 - 16 - 17 - 18 - 21 - 25 - 26 - 30 - 32 - 37 - 40 - 42 - 48 - 50 - 54 - 55 - 56 - 57 - 64 - 67 - 70

On Numara'nın bu haftaki çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 352 bin 631 lira 95 lira ikramiye kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinden oynadığı tespit edildi.

Öte yandan çekilişte 9 bilen 2 bin 766 lira 65'er kuruş, 8 bilen bin 762 kişi 133 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 18 bin 321 kişi 24 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 116 bin 890 kişi 4 lira 5'er kuruş ve hiç bilemeyen 201 bin 862 kişi de 3'er lira ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

10 Bilen Kişi Sayısı 1 Kişi Başına Düşen İkramiye 352.631,95 TL 9 Bilen Kişi Sayısı 85 Kişi Başına Düşen İkramiye 2.766,65 TL 8 Bilen Kişi Sayısı 1.762 Kişi Başına Düşen İkramiye 133,50 TL 7 Bilen Kişi Sayısı 18.321 Kişi Başına Düşen İkramiye 24,50 TL 6 Bilen Kişi Sayısı 116.890 Kişi Başına Düşen İkramiye 4,05 TL Hiç Bilemeyen Kişi Sayısı 201.862 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,00 TL

ON NUMARA SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Pazartesi akşamları çekilişi yapılan On Numara'da 811. hafta heyecanı... Yüz binlerce vatandaşın her hafta büyük heyecanla beklediği çekilişler öncesinde çekilişin saati en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

On Numara sonuçları, her hafta düzenli olarak Pazartesi akşamları 21:15'te başlayan çekiliş sonrasında belli olmaktadır. On Numara'da kazanan numaralar Milli Piyango İdaresi'nin canlı yayınında yapılan çekilişle birlikte belirlenmektedir.

Vatandaşlar, çekilişi canlı olarak izlemek için saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinde yer alan "Canlı Çekiliş" bağlantısına giriş yapabilir.

On Numara'da kazanan numaralar, ikramiye bilgileri ve büyük ikramiye kazanan il/ilçe bilgisi ise en geç 21:45'te Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanır.

ON NUMARA'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA

On Numara'nın geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 12 Şubat 2018 tarihli 810. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi büyük ikramiyeyi paylaşmış ve kişi başına düşen ikramiye tutarı 117 bin 360 lira 5'er kuruş olarak açıklanmıştı.

12 Şubat 2018 tarihli On Numara sonuçları: 02, 04, 09, 12, 13, 15, 24, 25, 26, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 56, 57, 58, 68, 70, 74, 79

Öte yandan çekilişte 9 bilen 114 kişi 2 bin 58 lira 90'ar kuruş, 8 bilen 2 bin kişi 117 lira 80'er kuruş, 7 bilen 19 bin 91 kişi 23 lira 40'ar kuruş, 6 bilen 113 bin 384 kişi 4 lira 15'er kuruş ve hiç bilemeyen 199 bin 180 kişi de 3 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

10 Bilen Kişi Sayısı 3 Kişi Başına Düşen İkramiye 117.360,05 TL 9 Bilen Kişi Sayısı 114 Kişi Başına Düşen İkramiye 2.058,90 TL 8 Bilen Kişi Sayısı 2.000 Kişi Başına Düşen İkramiye 117,80 TL 7 Bilen Kişi Sayısı 19.091 Kişi Başına Düşen İkramiye 23,40 TL 6 Bilen Kişi Sayısı 113.384 Kişi Başına Düşen İkramiye 4,15 TL Hiç Bilemeyen Kişi Sayısı 199.180 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,05 TL

