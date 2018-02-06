On Numara sonuçları, dün akşam Milli Piyango İdares'nin (MPİ) Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekiliş sonrasında belli oldu. Yapılan çekiliş sonrasında bu haftanın kazanan numaraları ve ikramiye bilgileri belirlendi. İşte 5 Şubat MPİ On Numara sonuçları ve ikramiye bilgileri...

ON NUMARA'DA BÜYÜK İKRAMİYE 6'YA BÖLÜNDÜ

5 Şubat 2018 tarihli On Numara sonuçları: 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 14 - 16 - 22 - 28 - 31 - 33 - 35 - 38 - 50 - 53 - 59 - 65 - 68 - 73 - 76 - 78

On Numara'nın bu haftaki çekiliş sonuçlarına göre, 10 bilen 6 talihli büyük ikramiyeyi paylaştı. 10 bilen 6 kişi, 59 bin 109 lira 75'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Öte yandan 9 bilen 120 kişi bin 970 lira 55'er kuruş, 8 bilen 2 bin 232 kişi 106 lira 40'ar kuruş, 7 bilen 23 bin 210 kişi 19 lira 45'er kuruş, 6 bilen 134 bin 508 kişi 3 lira 55'er kuruş ve hiç bilemeyen 183 bin 881 kişi de 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

10 Bilen Kişi Sayısı 6 Kişi Başına Düşen İkramiye 59.109,75 TL 9 Bilen Kişi Sayısı 120 Kişi Başına Düşen İkramiye 1.970,55 TL 8 Bilen Kişi Sayısı 2.232 Kişi Başına Düşen İkramiye 106,40 TL 7 Bilen Kişi Sayısı 23.210 Kişi Başına Düşen İkramiye 19,45 TL 6 Bilen Kişi Sayısı 134.508 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,55 TL Hiç Bilemeyen Kişi Sayısı 183.881 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,30 TL

Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını İstanbul'un Beşiktaş, Silivri, Küçükçekmece, Ümraniye, Tuzla ve Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçelerinden oynadığı tespit edildi.

ON NUMARA'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA

On Numara'nın geçtiğimiz hafta yapılan 808. hafta çekilişinde ise 10 bilen 3 talihli 118 bin 62 lira 80'er kuruş ikramiye kazanmıştı. Büyük ikramiyeyi kazanan vatandaşların, kuponlarını Antalya'nın Muratpaşa, Balıkesir'in Karesi ve Bursa'nın Kestel ilçelerinden oynadığı tespit edilmişti.

29 Ocak 2018 tarihli On Numara sonuçları: 02 - 03 - 18 - 20 - 22 - 29 - 30 - 32 - 33 - 37 - 38 - 39 - 51 - 56 - 57 - 60 - 61 - 63 - 72 - 75 - 77 - 80

Çekilişte aynı zamanda 9 bilen 95 kişi 2 bin 486 lira 5'er kuruş, 8 bilen bin 552 kişi 152 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 17 bin 28 kişi 26 lira 35'er kuruş, 6 bilen 106 bin 626 kişi 4 lira 45'er kuruş ve hiç bilemeyen 200 bin 437 kişi de 3 lira 5'er kuruş ikramiye kazanmıştı.

İkramiye Bilgileri

10 Bilen Kişi Sayısı 3 Kişi Başına Düşen İkramiye 118.062,80 TL 9 Bilen Kişi Sayısı 95 Kişi Başına Düşen İkramiye 2.486,05 TL 8 Bilen Kişi Sayısı 1.552 Kişi Başına Düşen İkramiye 152,30 TL 7 Bilen Kişi Sayısı 17.028 Kişi Başına Düşen İkramiye 26,35 TL 6 Bilen Kişi Sayısı 106.626 Kişi Başına Düşen İkramiye 4,45 TL Hiç Bilemeyen Kişi Sayısı 200.437 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,05 TL

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