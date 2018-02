On Numara sonuçları için nefesler tutuldu. Her hafta Pazartesi akşamları çekilişi yapılan On Numara'da vatandaşlar kazanan numaraların açıklanmasını büyük heyecanla bekliyor. Yapılacak çekiliş sonrasında belli olacak olan bu haftanın kazanan numaraları ile birlikte ikramiye kazanan vatandaşlar da belli olacak. Peki On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? 26 Şubat MPİ On Numara çekilişi saat kaçta?

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA BELLİ OLUYOR?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (MPİ) Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, MPİ çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan On Numara çekilişleri düzenli olarak Pazartesi akşamları saat 21:15'te başlamaktadır.

Çekilişin tamamlanması ve kazanan numaraların belirlenmesi ise en geç 21:45'tir. Vatandaşlar en geç saat 21:45'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesi üzerinden On Numara sonuçlarını ve ikramiye bilgilerini görüntüleyebilir. Aynı zamanda sonuçların açıklandığı sayfada çekilişin videosu da yer almaktadır.

Öte yandan, On Numara çekilişini canlı olarak izlemek isteyen vatandaşlar da saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde yer alan Canlı Çekiliş bağlantısına giriş yapabilir ve bu ekran sayesinde çekilişi canlı olarak izleyebilir.

ON NUMARA'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA

On Numara'da geçtiğimiz hafta yapılan 811. hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi 352 bin 631 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. On Numara'da büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinden oynadığı tespit edildi.

19 Şubat 2018 tarihli On Numara sonuçları: 03 - 04 - 16 - 17 - 18 - 21 - 25 - 26 - 30 - 32 - 37 - 40 - 42 - 48 - 50 - 54 - 55 - 56 - 57 - 64 - 67 - 70

Öte yandan On Numara çekilişinde 9 bilen 85 kişi 2 bin 766 lira 65'er kuruş, 8 bilen bin 762 kişi 133 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 18 bin 321 kişi 24 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 116 bin 890 kişi 4 lira 5'er kuruş ve hiç bilemeyen 201 bin 862 kiş de 3'er lira ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

10 Bilen Kişi Sayısı 1 Kişi Başına Düşen İkramiye 352.631,95 TL 9 Bilen Kişi Sayısı 85 Kişi Başına Düşen İkramiye 2.766,65 TL 8 Bilen Kişi Sayısı 1.762 Kişi Başına Düşen İkramiye 133,50 TL 7 Bilen Kişi Sayısı 18.321 Kişi Başına Düşen İkramiye 24,50 TL 6 Bilen Kişi Sayısı 116.890 Kişi Başına Düşen İkramiye 4,05 TL Hiç Bilmeyen Kişi Sayısı 201.862 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,00 TL

