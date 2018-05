Pazartesi akşamları çekilişi yapılan On Numara'da bu akşam 822. hafta heyecanı yaşanacak. Her hafta Pazartesi akşamları Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Kızılay binası çekiliş salonunda, MPİ çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan On Numara çekilişi büyük heyecanla bekleniyor. Peki On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte bu haftanın On Numara çekilişine dair detaylar...

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Kızılay binasında, MPİ çekiliş heyeti ve noter huzurunda gerçekleştirilecek olan On Numara çekilişi, saat 21:15'te başlayacak. Kazanan numaraların belirlenmesi, çekilişin tamamlanması ve vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir. Vatandaşlar bu saat itibarıyla Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesi üzerinden On Numara sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

On Numara sonuçlarının açıklandığı sayfada kazanan numaralar, varsa büyük ikramiye kazanan il/ilçe bilgisi, ikramiye bilgileri ve çekilişin videosu yer almaktadır.

ON NUMARA'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA

On Numara'nın geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 30 Nisan 2018 tarihli 821. hafta çekilişinde 10 bilen 2 talihli 158 bin 301 lira 40'ar kuruş ikramiye kazanmıştı. Ayrıca çekilişte 9 bilen 85 kişi 2 bin 483 lira 50'şer kuruş, 8 bilen bin 487 kişi 142 lira 35'er kuruş, 7 bilen 16 bin 254 kişi 24 lira 85'er kuruş, 6 bilen 101 bin 614 kişi 4 lira 20'şer kuruş ve hiç bilemeyen 168 bin 935 kişi de 3 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

30 Nisan 2018 tarihli On Numara sonuçları: 04 - 07 - 08 - 12 - 15 - 18 - 24 - 27 - 33 - 35 - 46 - 48 - 52 - 53 - 56 - 59 - 60 - 71 - 73 - 76 - 77 - 80

İkramiye Bilgileri

10 Bilen Kişi Sayısı 2 Kişi Başına Düşen İkramiye 158.301,40 TL 9 Bilen Kişi Sayısı 85 Kişi Başına Düşen İkramiye 2.483,50 TL 8 Bilen Kişi Sayısı 1.487 Kişi Başına Düşen İkramiye 142,35 TL 7 Bilen Kişi Sayısı 16.254 Kişi Başına Düşen İkramiye 24,85 TL 6 Bilen Kişi Sayısı 101.614 Kişi Başına Düşen İkramiye 4,20 TL Hiç Bilemeyen Kişi Sayısı 168.935 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,20 TL

