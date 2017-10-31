Onazi'den kolbastı şov

Yardımseverliğinin yanı sıra sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Onazi'nin otomobil içerisinde yaptığı kolbastı şov büyük bir beğeni kazandı.

Trabzonspor'un sezon başında İtalya'nın Lazio takımından kadrosuna kattığı Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi, sempatik tavırlarıyla dikkat çekiyor. Galatasaray galibiyetinde önemli bir paya sahip olan oyuncu, maçlardan ve antrenmanlardan vakit bulduğu sürece Trabzon sokaklarında ve caddelerinde gezmeyi seviyor. 24 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor'un galibiyetlerinden sonra stadyumda çalınan kolbastıyı bir otomobilin içerisinde çalarak eşlik etti. Onazi'nin sosyal medyadan paylaştığı görüntüleri büyük bir beğeni topladı.