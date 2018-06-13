Edinilen bilgiye göre, İpek A. isimli kadın, Marmaris’ten İzmir’e döndüğü sırada otomobiliyle tıra arkadan çarptı. İlk etapta kaza zannedilen olayda sürücü insanların gözü önünde önündeki TIR'a iki defa daha çarptı.

Daha sonra arabadan inip zarar gören otomobili ile hatıra fotoğrafı çektiren sürücü bir fotoğraf da çarptığı TIR'ın sürücüsü ile çektirdi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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