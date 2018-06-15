Gazetecilere kısa bir röportaj veren Onur Büyüktopçu, "Bugün arkadaşlarımla bir araya geldim, hasret giderdim. Program yaptığım için pek vaktim olmuyor, onu değerlendirdim" dedi.

Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, sunduğu yemek programında zaman zaman gerginlik yaşanmasına değinen oyuncu, "Sonuçta yarışma, para için yapılıyor. Maalesef bazı yarışmacılar olduğu karakterin dışına çıkıyor. Ancak ben buna müsaade etmiyorum, kendimden ödün veremem" şeklinde konuştu.

Dizi sektörünün daha iyi olduğunu belirten Büyüktopçu, "Artık büyük paralar verilmiyor, eski oyuncuların yerini yeniler almaya başladı" ifadelerini kullandı.

Aşk hayatında kimse olmadığını belirten Onur Büyüktopçu, "Bazı insanlar bana şöhret ve para için geliyor gibi hissediyorum. Kalbime dokunan olursa neden olmasın?" dedi.