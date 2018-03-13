Eserlerini sahneye taşıyıp telif hakkı gelirini artırdığı iddiasıyla görevden alınan eski Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Selman Ada’yı Başbakanlık mercek altına aldı. Başbakanlık Kamu Görevlileri ve Etik Kurulu, kasım ayında başlattığı resen incelemede, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın raporu doğrultusundaki iddiaları değerlendirdi. İncelemede, Selman Ada’nın genel müdürlük görevine geldikten sonra Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi’ne imza attığı kaydedildi. 2015- 2016 sezonu öncesindeki 4 yılda Ada’ya ait eserlerin ortalama sahnelenme sayının 13 iken, genel müdür olduğu sezonda 59 temsile çıktığı ifade edilirken, “2015-2016 sezonu öncesinde toplam sahnelenen opera sayısının yüzde 30, hakkında inceleme yapılan kamu görevlisine ait eserlerin sahnelenme sayısının ise yüzde 420 oranında arttığı” nın tespit edildiği belirtildi.
BİLET FİYATLARI ARTTI
Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre Kurul, Ada’nın oyunlarının bilet fiyatlarını yükselterek, telif ücretini artırdığı iddiasını da araştırdı. Bilet fiyatlarının 2015-2016 sezonunda bir önceki sezona oranla yüzde 11 ile yüzde 100 oranında arttığı kaydedilirken, yüzde 100’lük artış oranının daha sonra yüzde 60 ve 66’ya düşürüldüğü belirtildi. İncelemede, Ada’nın genel müdür olduktan sonra telif ücretini, hasılatın yüzde 50’si üzerinden belirlediği yönündeki iddia da ele alındı. Ada’nın, genel müdür olmadan önce de hasılatın yüzde 60’ı üzerinden telif aldığı tespitine yer verildi. Ada’ya kendisine ait eserlerin sahnelenme sayısının fazla olması nedeniyle 125 bin TL telif hakkı ödendiği vurgulandı. Ada, kurula verdiği savunmasında 4 eserinin genel müdür olmadan önce repertuvara alındığını, eserleriyle ilgili hiçbir görüşmeye katılmadığını, göreve geldiğinde yüzde 60 olan besteci telifinin yüzde 50’ye indirildiğini, bilet fiyatlarının oybirliği ile belirlendiğini anlattı.
Kurul, Ada’nın kendisine ait eserlerde telif ücretini artırma iddiasını yerinde bulmazken, Ada’ya ait eserlerin daha önceki yıllarda ayrı ayrı ve daha az sahnelendiğini, göreve atandıktan sonra ayrıcalıklı olarak dört eserin birden çok sahnelendiğini kaydetti. Bu nedenle doğan yüksek telifi etik ilkelere aykırı bulan kurul, bu tutum ve davranışların Ada’nın şahsına özel menfaat sağladığı izlenimine neden olacak şekilde algılandığını kaydetti.
‘TEK KİŞİLİK OPERA’
Habertürk, 2016’da Ada ile ilgili Sayıştay Raporu’nu “Tek kişilik opera” başlığıyla manşete taşımıştı. Sayıştay Raporu’nda Ada’nın “Başka Dünya”, “Mavi Nokta”, “Ali Baba ve 40” ile “Aşk-ı Memnu” adlı eserlerini repertuvara koyması ve bunlardan telif almasının etik mevzuata aykırı olduğu ifade edilmişti.
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