Ordu'da 8'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Arda Yalçınkaya, karne almasına saatler kala tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



DHA'nın haberine göre, Ordu'nun Altınordu ilçesinde Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Arda Yalçınkaya, rahatsızlığı nedeniyle bir süre önce hastaneye kaldırıldı. Samsun Ondokuz Mayıs Tıp Fakültesi'ne sevk edilen ve tedavisine burada devam edilen Arda Yalçınkaya, dün gece hayatını kaybetti. Arda Yalçınkaya'nın ölümü yakınlarına yasa boğdu.

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