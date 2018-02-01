Ordu'nun Perşembe ilçesinde 11 yaşındaki çocuk amcası tarafından bıçaklanarak öldürüldü, annesi de ağır yaralandı.

İHA'nın haberine göre olay, saat 01.00 sıralarında Soğukpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sebebi henüz belirlenemeyen olayda 40 yaşındaki Rüstem K., kardeşinin 11 yaşındaki çocuğu Ömer K.'yı bıçaklayarak öldürdükten sonra kardeşinin eşi Bahar K.'yı da ağır yaraladı. Olay anında evden kaçarak komşu mahalleye sığınan zanlının diğer yeğeni 14 yaşındaki E.K. ise jandarma ekipleri tarafından bulunduktan sonra 112 ekipleri tarafından gözetim amaçlı Ordu Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Bahar K., Ordu Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından saat 04.30 sıralarında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Bahar K.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, zanlı Rüstem K.'yı yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

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