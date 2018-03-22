Org. Akar Suriye sınırındaki birlikleri denetliyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde kuvvet komutanlarıyla Suriye sınırındaki birlikleri denetliyor.



DHA'nın haberine göre; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla, Suriye sınırına geldi. Orgeneral Akar ve komutanların sınır hattındaki birlikleri denetleyeceği öğrenilirken, havada da helikopter hareketliliği yaşandı.

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