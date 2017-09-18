Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "En son 15 Temmuz'da asil milletimizin topyekun olarak sergilediği diriliş ve gazilik ruhu; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bütün faaliyetlerinde rehberi ve ilham kaynağı olmaya devam edecektir." açıklamasında bulundu.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE MÜCADELEYİ HUKUK NORMALARINA UYGUN OLARAK İCRA EDİYORUZ"

Akar, "Milletimizin ve devletimizin düşmanı olan terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadelede, yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizden etkin bir biçimde faydalanıyor; faaliyetlerimizi tamamen hukuk normlarına uygun olarak icra ediyoruz." dedi.

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Terörle Mücadele