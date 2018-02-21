Antalya'da 6 yıl önce çıkan 2 hektar kızılçam ormanının yok olduğu yangın yargıya taşındı. Bilirkişi raporunda yangının aşırı sıcaklardan kaynaklandığı belirtildi. Yargıtay ise bilirkişi raporuna inanmadı, o günkü hava durumunu araştırdı, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Habertürk TV'den Yasemin Güneri'nin haberine göre, Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Güzelbağ ilçesinde 6 yıl önce çıkan yangında 2 hektar kızılçam ormanı kül oldu. Yangın sonrası soruşturma başlatıldı. Orman İdaresi'nde görevli iki personel hakkında dava açıldı.



Antalya 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sürecinde bilirkişi görevlendirildi. Bilirkişi, hazırladığı raporda yangına ihmalin değil aşırı sıcakların neden olduğunu belirtti. "Enerji nakil hatlarının aşırı sıcak nedeniyle genleşerek kızılçam ağacına temas ettiği ve yangın çıktığı" ifade edildi. Mahkeme de bilirkişi raporuna dayanarak sanıkların beraatine karar verdi.

"ANTALYA İÇİN AŞIRI SICAK DEĞİL"

Dosya Yargıtay 19'ncu Ceza Dairesi'nin önüne gitti. Yargıtay temyiz incelemesini yaparken bilirkişi raporuna güvenmeyip yangının çıktığı tarihteki hava durumunu araştırdı. O günkü hava sıcaklığının 37 derece olduğu tespit edildi. Yargıtay bunun üzerine yerel mahkemenin iki sanık hakkında verdiği beraat kararını bozdu.

Bilirkişilik müessesesinin tartışılmasının önünü açacak kararda, 37 derecenin Antalya açısından aşırı sıcak olmadığına işaret edildi. Yargıtay, enerji nakil hattının güzergah temizliği ve bakım sorumluluğunun sanıkların üzerinde olduğunu belirtti. "Sanıkların atılı suçtan mahkumiyetlerine karar verilmesi gerekirken yerinde görülmeyen gerekçeyle beraatine karar verilmesi kanuna aykırıdır" denildi.

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