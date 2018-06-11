TEKİRDAĞ’dan Mardin’e, Muğla’dan Ardahan’a Türkiye’nin her yerinde tanıklık ettiğim şu ki seçmen, partisinden çok daha fazla çalışıyor.

AK Parti’de bu daha net gözleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ile gönül bağı kurmuş seçmen, her kesimi ikna etmek için teşkilattan çok daha fazla emek harcıyor.

CHP’de ise durum farklı... Cumhurbaşkanı adayı İnce’nin sahaya çıkması, dinamik konuşması seçmeni de teşkilatını da harekete geçirmiş. Ancak orada da seçmen, parti yönetiminin ‘hımbıllığından’ yakınıyor; “TV ekranana çıkınca İnce’yi aşağı çekiyorlar” eleştirisini getiriyor.

Sahada en dinamik ve görünür olansa İYİ Parti... Panelvan tipi küçük ticari araçlara afiş giydiren İYİ Parti, büyük otobüslerle dolaşan rakipleri karşısında sempati topluyor. Sahadaki görünürlükleri en az olan ancak uyguladıkları propaganda ile etkili olan iki parti ise HDP ve SP... Her ikisi de bire bir çalışıyor, ev ev geziyor ve etkili oluyor...

SİVAS’IN MEYDANI

SEÇIM otobüsleri de seçmen de iftarını yaptığında Cumhuriyet Meydanı’nda buluşuyor; sahura kadar da devam ediyor. Nabız tuttuğum arkadaşım Kemal Çağlayan. her sandıkta bunun yaşandığını belirtti. AK Parti Kayseri, Diyarbakır ve bazı illerdeki gibi aday olan il başkanını listeye koymamış. BBP’nin umduğu sıradan adayına yer bulamadığı kentte, AK Parti 4, CHP 1 çıkarmıştı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın liste başı olduğu kentte, 2. sıra adayı Habib Soluk. SP’nin de çok etkin olduğu ilde, Millet İttifakı’ndan CHP’nin 1 vekili görünüyor; diğerleri de bastırıyor. AK Parti’nin bu seçimde 3’e inmesi, CHP ve MHP’nin de 1’er çıkarması muhtemel. Erdoğan’ın oyu partisinin önünde gidiyor. İkinciliği ise Akşener alır.

Sivas’ta Zekeriya Kartal, “Ortalık hiç bu kadar durgun ve karışık olmamıştı” dedi

OYUNU TOPTAN VERİP ALIYOR

TÜCCARLIK kadar siyaseti de iyi bilen Kayseri’de seçmen genelde sağ partileri tercih eder ve oyunu blok verip blok çeker. AK Parti’nin 2002’den bu yana oy deposu olan Kayseri, bu dönem partisine dargın. Listelerin açıklandığı gün gittiğim kentte, AK Parti’de tepki sokağa taştı, teşkilat istifaları bakanların devreye girmesiyle durduruldu. Ancak o günden beri yatışmadı...

Milletvekili sayısı 1 artıp 10 olan ilde, CHP ve MHP 1’er, AK Parti 7 çıkarmıştı, bu seçim aynı sayıya ulaşması zor görünüyor. CHP ve İYİ Parti il başkanlarının kadın olduğu kentte, İYİ Parti ve SP yükselişte, 1’er milletvekilliği garanti görülüyor. İYİ Parti İl Başkanı Emine Bağcı, sonucun 4 AKP, 4 İYİ, 1 CHP, 1 SP olacağı iddiasında.

SP İl Başkanı Mahmut Arıkan, CHP’den aldıkları 2. sıra kontenjanı adaylığını kabul etmemiş, kendi partisinden aday olmuş. CHP ise zeminin en iyi olduğu ortamda 2. sıradan kontenjan kullandırdığı SP adayı nedeniyle buruk, çünkü seçime 2 hafta kalmış olmasına karşın seçmen adayı tanımıyor. O nedenle CHP bu seçim de 1’de kalır.

CHP İl Başkanı Ümit Özer de liste mağduru olduklarını gizlemedi, kenttin doğusunda yerleşik Kürt seçmenden dolayı oylarının HDP’ye kayacağı endişesini dile getirdi.

YATIŞTIRMA ÇABASI

Adaylık için ayrılan ancak listede yer bulamayan AK Parti İl Başkanı yerine atanan Fatih Hasyüncü seçmen tepkilerinin yatışacağı inancında. Listesini geçen seçim gibi çıkaran Bakan Mehmet Özhaseki’nin 1, Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın 2, eski Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın da 3’üncü sıra olduğu AK Parti’de seçmenini ikna için Özhaseki büyük çaba gösteriyor.

Bugüne kadar AK Parti’ye oy verdiğini, bu kez MHP’yi tercih edeceğini söyleyen emlakçı Ahmet Atılgan’ın tavrı kentte yaygın. AK Parti kaymayı durdurmak için çaba gösterdiği Kayseri’ye gelen MHP Lideri Bahçeli’nin tepkisiyle karşılaştı; MHP İl Başkanı Serkan Tok da sert dille eleştirdi. Beklenti, 10 milletvekilinden AK Parti’nin 5, İYİ Parti’nin 2, CHP’nin 1, SP’nin 1, MHP’nin 1 alacağı yönünde...

Kayseri’de Adem Karaca, AK Parti’nin cumhurbaşkanlığı ve TBMM’yi almaması durumunda daha büyük devalüasyon olacağını söyledi.

LİSTESİ DE ADI GİBİ

ESKIŞEHIR’de geçen seçim 6 milletvekili AK Parti ile CHP arasında paylaşılmıştı; milletvekili sayısı 1 arttı... Listesinin ilk 3 sırası aynı kalan AK Parti’nin handikabı, oy deposu Alpu Ovası’nda halkın yapımına karşı çıktığı termik santral ve tarımsal girdi maliyetlerinin artması.

CHP mevcut milletvekili Utku Çakırözer’i 1. sıradan göstermiş. Listenin 2 ve 3. sırasını da iki kadına, Tepebaşı Meclis Üyesi Jale Nur Süllü ile Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy’a vermiş.

İYİ Parti Doktor Arslan Kabukçuoğlu, MHP ise Metin Nurullah Sazak ile yarışıyor. Beklenti İYİ Parti’nin 1, MHP’nin 1, CHP’nin 4, AK Parti’nin 3 çıkaracağı, 1 vekilliğin de ortada olduğu noktasında. Kentte cumhurbaşkanlığı zarfından birinci İnce, ikinci Erdoğan çıkar.

Eskişehir Tepebaşı’nda kahvehanede sohbet ettiğimiz emekliler, toplumda gerilim olduğunu, ekonominin hükümeti etkileyeceğini söyledi

‘MEVLÂNÂ SİYASETİ’

ORTA Anadolu’nun üç büyük ili Konya, Kayseri ve Sivas’ta bu gözlemler baskın şekilde kendini hissettiriyor... Siyaset bu 3 ilde ideolojisini terk emiş... “Ne olursan gel” diyen Mevlânâ’nın memleketi Konya’da durum daha belirgin. Arkadaşım Zafer Samancı ile dolaştığımız kentte, CHP’nin 1. sıra adayı AK Parti ile uzun yıllar önce bağını koparan Abdüllatif Şener, 2. adayı da Saadet kökenli Abdülkadir Karaduman. SP ise listesine ilin sevilen ismi, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Özkafa’yı koydu. MHP’nin ilk sırasında Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı var...

AK Parti’de Seçim İşleri Başkanı Ahmet Sorgun liste başı olurken, 2. sırayı eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek aldı. AK Parti listesinin 3. sırası her kesimin hakkında olumlu konuştuğu Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem; Akşehir bölgesini toparlıyor. AK Parti geçen seçim 14 milletvekilinin 12’sini almış, CHP ve MHP ise 1’er vekil çıkarmıştı. Bu seçim milletvekili sayısı 15’e çıkan ilde, CHP, MHP, İYİP, HDP ve SP’nin 1’er milletvekili kesin görünüyor. SP ve İYİ Parti’nin 2 vekil çıkarmasına şans veriliyor. Bu durumda AK Parti için öngörülen 8-9 vekillik.

Konya’da etli ekmek ustaları Memduh Bölgü ve Ekrem Bayık, “Türkiye için en iyisi olsun” dileğinde bulundu.

DAVUTOĞLU YAKINMASI

HAVZAN’da etli ekmek ile iftar açarken rastladığım Taşkent Belediye Başkanı Osman Arı da hemşerisi Davutoğlu’nun aday olmamasının sadece kendileri değil ülke için eksiklik olduğunu söyledi. Arı, “Davutoğlu’nun olmadığı denklem çözüm bulmaz” dedi. Akyürek’e başkanlığı döneminde dükkân önü tenteleri kaldırdığı için esnafın, milletvekillerinin ilgisizliği ve Davutoğlu nedeniyle de taşrada seçmeninin tepki gösterdiği Konya’da Erdoğan partisinden çok alır. İkincilik için bir adım önde olan Akşener ile İnce yarışır.

YOZGAT’TA DA ZOR

AK Parti’nin blok çıkardığı illerden olan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın liste başı olduğu Yozgat’ta durum bu kez farklı. Bozdağ da bunu fark etmiş olacak ki, “SP’ye verdiğiniz oy CHP’ye kazandırır’’ diyerek gidecek oyları kesmeye çalışıyor. Ancak girdi maliyetlerinin artması tarım kesiminin tepkisini yükselttiği kentte AK Parti’nin blok çıkarması zor görünüyor.

CHP’nin adayı Ali Keven’i her kesim seviyor. Arka caddede seyyar tezgâhında kadayıf satan Yusuf Gülsoy, “MHP’ye vereceğim, AK Parti 2, MHP 1, CHP 1 alır’ dedi. AK Partili olduğunu söyleyen Emrah Türkmen de müşterilerinin konuşmalarından çıkardığı kadarıyla 3-1 olma ihtimalinin yüksek göründüğünü söyledi. Kentte beklenti 3-1 ama 2 AK Parti, 1 CHP, 1 MHP sürpriz olmaz...

Benzer durum 1 vekili CHP’li olan Amasya için de geçerli; AK Parti, CHP ve İYİ Parti’nin 1’er alacağı kenttin Suluova bölgesinde SP de çok etkili.

Tokat’ta ise AK Parti’nin Zile ve Turhal’dan aday göstermemesi tepkiyi artırmış, Turhallı esnafın şu tespiti dikkat çekiciydi: “Daha önce sigara fabrikası için 5 yıl işçiye çalışma garantisi verdiler, süre doldu fabrika kapandı, şimdi de satılan şeker fabrikası için 5 yıl güvence verdiler; endişeliyiz...’’ AK Parti’nin eski Vakıflar Genel Müdürü, Milletvekili Yusuf Beyazıt’ı aday gösterdiği ilde, CHP’nin adayı Kadim Durmaz seviliyor.

AK Parti’nin 1 milletvekili düşüp 3 alması, diğer 2’sinin de CHP ve İYİ Parti arasında paylaşılabileceği genel kanı... Bu illerde de Erdoğan ilk sırada görünüyor ve Akşener ile yarışıyor. Bazı illerde İnce, 2’ncilik için devreye giriyor.

Yozgat’ta Rıza Yüce, sandıktan 3 AK Parti, 1 CHP’nin çıkacağını belirtti.

BU KEZ TULUM ZOR

AK Parti geçen dönem Sivas, Kırıkkale, Nevşehir, Kırşehir ve Aksaray’da tulum çıkarmıştı, bu seçimde ise zor. Neden de ittifak oylarının toplamının buna izin vermemesi ve bölgedeki MHP’li seçmenin tutumu. Milletvekili sayısı 1 artıp 4’e çıkan ve geçim sıkıntısı en az olan Aksaray’da, AK Parti’nin 3’ü garanti görünüyor, 1 milletvekilliğininse İYİ Parti’nin kentte sevilen ilk sıra adayı Avukat Ayhan Erel’e gitmesi muhtemel. CHP, MHP’li seçmenin de takdirini toplayan Doktor Metin İlhan’ı Kırşehir’de, Avukat Faruk Sarıarslan’ı da Nevşehir’de aday göstermiş; ittifak da avantajını artırmış. İYİ Parti ise Aksaray ve Kırıkkale’de aynı avantajı yakalamış.

BİTTİ

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