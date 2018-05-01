1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, büyük şehirler başta olmak üzere bugün alanlarda kutlanırken, Türkiye’de işçilerin her yıl olduğu gibi bu yıl da en öncelikli sorununu genel ücret seviyesi oluşturuyor. Gazete Habertürk'ten Ahmet Kıvanç ve Tahsin Akça'nın haberine göre esnek çalışma uygulamaları, teşviklerle dizginlenmeye çalışılsa da çift hanede görünen işsizlik, Suriyeli işçilerin işgücü piyasasında yarattığı ücret başta olmak üzere istikrarsızlıklar, rafa kaldırılan ancak stratejik planlarda yer almaya devam eden kıdem tazminatı fonu planı, işçi kesiminin genel sorunları arasında yerini korurken, taşeronlaşma sorununa radikal bir çözüm üretilerek kadroya alınmaları sağlandı. Ancak kapsam dışında kalan taşeronların itirazları ve kadro talepleri devam ediyor.

Tüm sorunların yanında genel ücret seviyesi en yakıcı problem olarak gündemde kalmaya devam ediyor.

BALKANLAR’IN ÜZERİNDEYİZ

Avrupa İstatistik Kurumu ve diğer veri üretenlerin 2017 yılına ilişkin raporlarına göre Türkiye, vergi sonrası aylık ortalama net ücrette 528 Euro (2.110 TL) ile sanayileşmiş Batı Avrupa ülkelerinin yanı sıra, Macaristan, Hırvatistan, Slovenya ve Polonya gibi rakip ülkelerin de gerisinde yer alıyor.

Ortalama ücret seviyesinde Balkan ülkeleri ile Rusya, Gürcistan ve Ukrayna gibi Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler Türkiye’nin gerisinde yer alırken, Orta ve Batı Avrupa ülkelerinin tamamı Türkiye’nin çok üzerinde ortalama ücrete sahip bulunuyor.

YUNANİSTAN’DA ÜCRET 917 EURO

Ukrayna, 190 Euro ile halen listenin en alt sırasında bulunuyor. Ağır ekonomik sıkıntılar yaşayan ve emekli maaşlarının düşürüldüğü Yunanistan’da 917 Euro ortalama ücret seviyesi dikkat çekerken, Romanya 715 Euro ile yakın coğrafyada Türkiye’ye en yakın ülke konumunda. Buna karşın Monako 5.225 Euro ile listenin zirvesinde yer alıyor. Sanayileşmiş Batı Avrupa ülkelerinde ortalama ücretler yaklaşık 2.000 Euro ile 4.400 Euro aralığında değişiyor.

EN DÜŞÜK ÜCRET EV HİZMETLERİ VE LOKANTALARDA

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirilen prime esas kazançlar üzerinden yapılan hesaba göre, ocakta Türkiye’de en düşük ücret ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlarda yaşandı. Bu sektörde aylık ortalama brüt ücret 2 bin 48 TL seviyesinde gerçekleşti. Onları, ayın 30 günü ev içi çalışanlar 2.139 TL ücretle takip etti. En düşük ortalama aylık ücret bakımından yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 2.324 TL ile üçüncü sırayı aldı. Mobilya imalatı, bina inşaatı, gişim eşyası imalatı gibi alanlar da en düşük ücretli işler olarak görünüyor. En yüksek ücrette ise ilk sırayı asgari ücretin yaklaşık 5 katı ile havayolu taşımacılığı sektörü 10.309 TL ile aldı. Bu sektörü sırasıyla 8.505 TL ile ham petrol ve doğalgaz çıkarımı, 8.201 TL ile kok kömürü ve petrol imalatı, 7.704 TL ile bilimsel araştırma faaliyetleri ve 7.170 TL ile de bankacılık sektörleri izledi.