Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Oya Gökmen, dengeli beslenildiği ve günde en az iki litre su içildiği sürece tüp bebek tedavisi gören kadınların oruç tutmalarında mahsur olmadığını belirterek, erkeklerin de bu süreçte beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Oya Gökmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüp bebek tedavisi acil bir tedavi değil. İstiyorlarsa Ramazan’dan sonra da olabilir. Ama bu tedavi Ramazan’da da dengeli beslenme şartıyla mümkün. Anne adayı yeteri kadar protein, yağ ve karbonhidrat alabiliyor, enerjisini koruyup günde iki litre de su içiyorsa tüp bebek tedavisini devam ettirip oruç tutmasında sorun yok. İğnesini iftardan sonra yaptırabileceğinden burada da bir sorun bulunmuyor."

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