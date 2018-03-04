Bu yılki Altın Küre ödül törenine, Hollywood'daki taciz skandallarını protesto etmek amacıyla siyah giyinme kararı alan aktivistler damga vurmuştu. Bu akşam gerçekleşecek Oscar törenine de Altın Küre Ödül Töreni'nde olduğu gibi "taciz" mesajlarının damga vurması bekleniyor. Ayrıca bu yıl taciz iddialarıyla suçlanan pek çok ünlü isim törende olmayacak. Oscar'ın sunucusu Jimmy Kimmel'ın da, programında olduğu gibi törende eleştirilerde bulunacağına kesin gözüyle bakılıyor. Peki geçmiş Oscar ödül törenlerinde hangi meseleler protesto edilmişti?

KIRMIZI HALIDA "SİYAH" PROTESTO!

MARLON BRANDO

Marlon Brando, 1973 yılında kazandığı Oscar ödülü'nü kabul etmemiş, törene de katılmamıştı.

Brando'nun sözcülüğünü Sacheen Littlefeather adında bir Kızılderili yapmıştı. Sebebi ise ABD'nin Kızılderililere yönelik politikasını protesto etmekti. Ünlü oyuncu daha sonra katıldığı bir programda Oscar ödülünü neden kabul etmediğini şu sözlerle anlattı:

"Kızılderililerin Amerikan tarihinin hiçbir yerinde seslerini duyurabilme imkanı olmadığından, 85 milyona sesini duyurabilmenin olağanüstü bir imkan olduğunu düşündüm. Hollywood'un onlara ne yaptığını anlatma hakları olduğunu düşündüm..."

Brando'nun 1973 yılında kabul etmediği Oscar ödülü, Hollywood'un ilk ve en önemli protestolarından biridir...

SPIKE LEE

Malcolm X filminin efsanevi yönetmeni Spike Lee, #OscarsSoWhite hareketini başlatarak, Oscar'ın beyazlardan oluştuğunu söylemişti. Muhalif bağımsız siyahi yönetmen, 2016 yılında davet edildiği Oscar töreni yerine Amerikan Basketbol Ligi (NBA) maçına giderek siyahi sanatçıların Oscar adayları arasında gösterilmemesini protesto etmişti.

WOODY ALLEN

Annie Hall, Paris'te Gece Yarısı, Hannah ve Kızkardeşleri filmleriyle pek çok defa Oscar kazanan ABD'li yönetmen Woody Allen, Oscar itibar etmeyen isimlerin başında geliyor. Oscar Ödülleri'ne barda klarnet çalmayı tercih ettiği için bile katılmayan Allen'ın diğer törenlere de katıldığı pek söylenemez.

ASGHAR FARHADI

89. Oscar Ödülleri'nde 'En İyi Yabancı Film' ödülünü, İranlı yönetmen Asghar Farhadi'nin 'The Salesman' (Satıcı) filmi almıştı. Ancak İranlı yönetmen, Trump'ın vize sınırlaması kararını protesto amacıyla törene katılmadı. Ödülü Farhadi'yi temsilen İranlı astronot Anousheh Ansari almıştı. Filmin başrol oyuncusu Taraneh Alidoosti de törene katılmamıştı.

MICHAEL MOORE

İrlanda asıllı ABD'li aktör Michael Moore, 75. Oscar ödül törenlerine dönemin ABD başkanı George W. Bush'u protesto ettiği konuşmasıyla damgasını vurmuştu. Moore, ödülünü aldıktan sonra belgesel dalında aday olan diğer sinamacıları da sahneye davet etmiş ve "Biz uydurma olmayan şeyleri seviyoruz. Şimdi uydurma bir zamanda yaşıyoruz. Uydurma bir seçim sonucu uydurma bir başkan seçildi. Bizi uyduruk nedenlerle savaşa gönderen bir adam var..." dedi. Moore daha sonra parmağını seyircilere doğrultarak "Biz savaşa karşıyız. Utanın Bay Bush" diye bağırmıştı.

EMİNEM

2003 yılı Oscar ödül töreninde‘‘8 Mil’’ adlı ilk filminin müzikleriyle Oscar'a aday gösterilen ve 'Lose Yourself' adlı Oscar adayı parçasını seslendirmesi planlanan Eminem, organizatör Gates'in, 'Temiz şov istiyoruz' uyarısı üzerine töreni boykot etme kararı aldı. Eminem'in bağlı olduğu Interscope Records'dan yapılan açıklamada, yıldızın çalışmalarına ara verdiği ve dolayısıyla törenlere de katılmayacağı belirtildi.