Osman Tanburacı, trafikte fiziksel saldırıya uğradı!

Spor yazarı Osman Tanburacı, trafikte yaşanan tartışma nedeniyle yumruklu saldırıya uğradı. Aynı zamanda Galatasaray Divan Kurulu Üyesi olan ünlü spor yazarı Osman Tanburacı, trafikte yaşanan tartışma sonrası fiziki saldırıya maruz kaldı.

İHA'da yer alan habere göre trafiği tıkayan bir aracın sürücüsü kendisini uyaran Tanburacı ile tartışma içerisine girdi. Bir anda Tanburacı'nın üzerine yürüyen sürücü, ünlü spor yazarına yumruk attı. Aldığı darbe ile çantası ve telefonu yere düşen Osman Tanburacı'yı çevredeki vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırdı.

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