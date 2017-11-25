Osmaniye'de bebeğe isim koyma cinayeti güvenlik kamerasında!

21 Kasım salı günü Osmaniye Karaboyunlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda Emine Çeçan ile eşi Niyazi Çeçan arasında, dünyaya gelen bebeklerine verecekleri isim konusunda tartışma çıktı. Ailelerin dahil olduğu tartışma bir anda kavgaya dönüştü.
BEBEĞİN DAYISI HAYATINI KAYBETTİ
İHA'nın haberine göre, taşlı, sopalı ve silahlı kavgada askerden izne geldiği öğrenilen bebeğin dayısı Musa Çeçan (23) av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti. Kavgaya av tüfeğiyle geldiği iddia edilen Musa Çeçan'ın kargaşada silahı kaptırdığı ve vurularak hayatını kaybettiği iddia edildi.
CİNAYET ANI KAMERADA!
Cinayetin yaşandığı büyük kavga, güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.
BEBEK VE ANNESİ SIĞINMA EVİNE YERLEŞTİRİLDİ
Polis olaydan sonra iki taraftan 10'dan fazla kişiyi gözaltına aldı. 1 kişinin öldüğü 7 kişinin yaralandığı olayın ardından bebek ve annesi koruma altına alınarak sığınma evine yerleştirildi.
Aralarında bir süredir gerilim olduğu öğrenilen taraflar arasında yaşanan silahlı, taşlı, sopalı kavganın ardından polis bölgede zırhlı araçla tedbir aldı. Polisler, taziye çadırı kurulan sokakta 4 günden beri zırhlı araçla nöbet tutuyor.
"'ONURUMLA OYNADIN' DEDİ BÜYÜTTÜ"
Kavgada hayatını kaybeden Musa Çeçan'ın dayısı Mehmet Turhan, "Bebeğin babası çocuğa 'Eymen' ismini koymak istedi. Bebeğin annesi ise kardeşinin ismi olan 'Hüseyin'in de ikinci isim olarak çocuğa verilmesini istedi. Daha sonra bebeğin annesi sağlık ocağına gittiğinde 'Hüseyin Eymen' yerine sadece 'Eymen' ismini görüyor çocuğunda. Daha önce basında Nuh ismi geçiyor. Bebeğin babasının ismi Nuh ama bu tartışmada Nuh isminin adı geçmiyor. Daha sonra bebeğin annesi 'onurumla oynadın' diyip olayı büyüttü. Kızın annesi de agresifleşti. Karşı tarafın çocukları da tartışmaya girdi. Olay, büyüklerin elinden ok gibi fırladı." diye konuştu.
"DEVLET BÜYÜKLERİ ARAYA GİRMELİ"
Tartışma sırasında babasına küfür edilmesi üzerine Musa Çeçan'ın tüfekle tartışmaya gittiğini kaydeden Turhan, "Bu süreçte karşı taraftan bazı kişilerin olay yeri yakınındaki bıçakçıdan bıçaklar alıp kavgaya dahil olduğunu iddia ediyor görgü tanıkları. Karşı tarafta 3-4 yaralı, bizim tarafta 1 ölü ve 4 yaralı var. Karşı taraftan 4-5 kişi, bizden de 7 kişi gözaltına alındı. Şu an tansiyon çok gergin. Böyle geniş ve iç içe bir ailenin düşman olmasını istemiyoruz, devlet büyüklerinin araya girmesini istiyoruz. Gençlerin cahilliği, biraz da kadınların durmamasından kaynaklanan bir olay" ifadelerini kullandı.
"İŞ KURUP EVLENME PLANI YAPIYORDU"
Musa Çeçan'ın ablası ise "Eğer ölmeseydi bugün Kıbrıs'taki görevine dönecekti. KOSGEB'e başvurmuştu, askerden dönünce iş yeri açacaktı. Bekardı, evlenme planı vardı. Lacivert bir takım elbise almıştı, 'Allah kısmet ederse olur' demişti. Hiçbir suçu, günahı yoktu. Nasıl oldu anlamadım. Gözümüzün önünde oldu olay. Kollarımda can verdi" ifadelerini kullandı.
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