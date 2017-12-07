Osmanlı bakiyesi 100 lise

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne kalan ve tarihi özellik barındıran 100 lise için arşiv çalışması yaptı. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, “Tarihi 100 Lise” isimli bir kitap hazırladı. Okullar, kuruldukları yıllara göre sıralandı.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre her okul, tarihi bilgileri ve fotoğraflarıyla anlatıldı. Deprem ve yangından zarar gören, savaşlar yüzünden mezun veremeyen, halkın biriktirdiği altınlarla yapılan, Atatürk’ün ayak bastığı, isim verdiği okullar tanıtıldı. Çalışmaya göre 32 ilde ise hiç tarihi okul bulunmuyor. İlk sırada 1481 yılında kurulan Galatasaray Lisesi, ikinci sırada 1485 yılında kurulan Davutpaşa Anadolu Lisesi, üçüncü sırada Çapa Fen Lisesi yer aldı. Listede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mezun olduğu Eyüp Lisesi 51. sırada, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın mezun olduğu Haydarpaşa Lisesi ise 72. sırada bulunuyor.

İLKLERİN LİSELERİ

Kitaba göre, ilk erkek öğretmen lisesi Abdülmecid döneminde kurulan Çapa Fen Lisesi, anadilde öğretim yapan ilk lise Vefa, ilk Türk okulu Davutpaşa Lisesi, kız-erkek karma eğitim veren ilk lise Denizli Lisesi, Avrupa tarzında inşa edilmiş ilk kurum ise Cağaloğlu Anadolu Lisesi. Anadolu’nun ilk lisesi Abdurrahman Paşa Lisesi. Cağaloğlu Lisesi, Osmanlı’nın ilk sivil lisesi oldu ve Abdülmecid 2 çocuğunu da bu okula gönderdi. Atatürk, “Öğretmen Hitabı”nı Kütahya Lisesi’nde gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı