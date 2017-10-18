ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, değişen üniversite giriş sistemi, süresi ve ücretleri hakkında açıklamalarda bulundu.
Hürriyet gazetesinden Nuran Çakmakçı'ya konuşan Prof. Özer, sınav başvurularının mart ayında, sınavın ise haziranda Ramazan Bayramı sonrasında yapılacağını açıkladı. Üniversite sınavına girecek adayların en çok merak ettiği konulardan biri olan sınav süresinin de uzatıldığını açıklayan Prof. Özer, "Adayların en çok şikayetçi olduğu giriş ücreti ile süre konusunda çalışmalar yapıyoruz. Soru sayısı azaldığı için ölçme kabiliyetine sağlıklı olarak odaklanacağız" dedi.
"15 DAKİKA KURALI KALKTI"
Prof. Özer, 15 dakika kuralı ve sınav ücretleri hakkında şu bilgileri verdi:
"15 dakika kuralı kalktı, Adaylar artık geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi sınava başlama saati 10.00 olacak, bu saatten sonra gelenler alınmayacak. Sınav ücreti daha önce 160 TL civarındaydı. Biz iki sınav için 120 TL almayı planlıyoruz. YGS’de 60 TL, LYS’nin her biri 40 TL idi. Bir öğrencinin cebinden yaklaşık 160 TL çıkıyordu. Şimdi daha az çıkacak."
Özer, açık uçlu soruların da ilk oturumda olmasını planladıklarını söyledi.
- 15 dakika kuralı
- sınav ücretleri
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Misafir 47 dakika önceçok indirim yapmış kereta şimdiye kadar ve şimdiden sonra aldıkları para haram olsun bu ne ya sınav ücreti bu kadar olur mu insafsız herif devlet bütçesi kadar hesabınızda para var00
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Misafir 4 saat önceBu nasıl bir sistem ya 12 yılının sonunda sadece bir sınav olacak ve o sınavdan geçip geçmediğini bile anlamadan diğer sınavlara boş yere para yatıracaksın buna karşılık bir öğrenci sınavı kötü geçti zannederek diğer sınava girmeyecek ama aslında bu öğrencinin puanı sandığından yüksek olacak ve boşuna emeklerimiz çöpe gidecek00
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Misafir 8 saat önce120 TL çok para öğrenciler 60 ı zor buluyor lütfen.....00