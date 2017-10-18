ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, değişen üniversite giriş sistemi, süresi ve ücretleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Hürriyet gazetesinden Nuran Çakmakçı'ya konuşan Prof. Özer, sınav başvurularının mart ayında, sınavın ise haziranda Ramazan Bayramı sonrasında yapılacağını açıkladı. Üniversite sınavına girecek adayların en çok merak ettiği konulardan biri olan sınav süresinin de uzatıldığını açıklayan Prof. Özer, "Adayların en çok şikayetçi olduğu giriş ücreti ile süre konusunda çalışmalar yapıyoruz. Soru sayısı azaldığı için ölçme kabiliyetine sağlıklı olarak odaklanacağız" dedi.

"15 DAKİKA KURALI KALKTI"

Prof. Özer, 15 dakika kuralı ve sınav ücretleri hakkında şu bilgileri verdi:

"15 dakika kuralı kalktı, Adaylar artık geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi sınava başlama saati 10.00 olacak, bu saatten sonra gelenler alınmayacak. Sınav ücreti daha önce 160 TL civarındaydı. Biz iki sınav için 120 TL almayı planlıyoruz. YGS’de 60 TL, LYS’nin her biri 40 TL idi. Bir öğrencinin cebinden yaklaşık 160 TL çıkıyordu. Şimdi daha az çıkacak."

Özer, açık uçlu soruların da ilk oturumda olmasını planladıklarını söyledi.

15 dakika kuralı

sınav ücretleri