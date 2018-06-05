2018 YKS'ye girecek üniversite adaylarına yönelik Ölçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'ndan (ÖSYM) açıklaması geldi. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre:

Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 31.05.2018 tarihli toplantısında; 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) TYT'de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için Türkçe veya Temel Matematik Testlerinin en az birinden en az 0,5, AYT'de ise ilgili puan türünün hesaplanabilmesi için gerekli testlerin en az birinden en az 0,5 ham puan almış olmaları gerektiğine karar verilmiş olup Ek'te yer alan 2018-YKS Kılavuzu bu karar doğrultusunda güncellenmiştir.

YKS SINAVI NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 30 Haziran - 01 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılacak.

TYT, 30 Haziran 2018 Cumartesi günü yapılacak. Sınav saat 10:15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.

AYT, 01 Temmuz 2018 Pazar günü yapılacak. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

YDT, 01 Temmuz 2018 Pazar günü yapılacak. Sınav saat 15:45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 31 Temmuz 2018 tarihinde açıklanacak.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

YKS sınav giriş yerlerinin sınavdan bir önceki hafta yayınlanması bekleniyor.

Adaylar, sınava giriş belgelerini, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

BARAJ PUANI NE KADAR?

Meslek yüksekokullarında bir program tercih edebilmek için TYT puanının en az 150 ve üzeri olması gerekiyor.

TYT’den en az 150 puan almak koşuluyla, bir lisans programını tercih edebilmek için programın puan türünde en az 180 puan almış olmak gerekiyor.

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