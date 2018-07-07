ÖSYM'nn yaptığı ve büyük ilgi gören sınavlardan biri de KPSS sınavı. ÖSYM KPSS takvimine göre, KPSS ortaöğretim sınavı başvuruları 3 Temmuz'da başladı. Başvuruları daha önce alınan 2018 KPSS Lisans (Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim bilimleri) sınavına da geri sayım sürüyor. İşte KPSS 2018 sınavlarına dair detaylar...

KPSS SINAVI NE ZAMAN? (LİSANS)

Linsan mezunlarının girdiği KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim bilimleri sınavı 22 Temmuz 2018 tarihinde saat 10.15'te yapılacak. ÖSYM'nin takvimine göre, KPSS lisans sınav sonuçları 31 Ağustos 2018'de açıklanacak.

2018 KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin takvimine göre, KPSS lisans alan bilgisi sınavının ilki 28 Temmuz'da, ikincisi 29 Temmuz'da gerçekleşecek. Bu sınavların sonuçları da 31 Ağustos 2018'de açıklanacak. KPSS öretmenlik alan bilgisi sınavı ise 5 Ağustos'ta gerçekleşecek ve sonuçları yine 31 Ağustos'da açıklanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

3 Temmuz'da başlayan KPSS ortaöğretim sınavı 19 Temmuz'da sona erecek. 7 Ekim 2018'de gerçekleşecek sınavın sonuçlarının 8 Kasım 2018'de açıklanması bekleniyor.

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